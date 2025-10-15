Torres augura que el informe de la UCO constará las "calumnias" vertidas por el PP: "¿Van a pedir perdón?"

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido este miércoles desde el Congreso que "cada día falta un día menos" para que "vea la luz" un informe sobre él de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque ha augurado que dejará en "evidencia" las "calumnias" vertidas por el PP.

"Cuando ese informe vea la luz, ustedes quedarán en evidencia, porque quedarán claras las calumnias que han vertido contra una persona honesta y su familia", ha proclamado Torres en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, interpelando directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Eso no es política".

Sin embargo, para el diputado del PP Eduardo Carazo, Torres ha utilizado la "misma expresión" que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "defender" al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán cuando habló de "difamar a personas honestas".

En su turno de réplica, el ministro Torres, que ha elevado el tono visiblemente cabreado, ha negado "cobrar ninguna comisión" y ha preguntado al diputado del PP si tiene previso dimitir cuando salga el informe de la UCO: "Porque usted habrá difamado y calumniado a una persona honesta y honrada".

Torres también se ha dirigido a la dirigente del PP Cuca Gamarra porque, según ha dicho, cuando culmine el informe de la UCO "pedirá perdón" tras decir que iba más veces a la comisión de investigación del Senado "que a los pisitos de Atocha".

"Eso, señor Feijóo, no es la política. Compartimos cuatro años presidiendo nuestras comunidades autónomas y hemos llegado a la política estatal. No hemos llegado aquí para que ustedes hagan eso", ha sentenciado Torres, provocando que la bancada socialista se haya levantado en bloque para aplaudirle.