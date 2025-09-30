Torres cree que Ayuso ha quedado en "evidencia" y ha hecho el "ridículo" por no comprobar qué dijo el lehendakari

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha considerado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un "absoluto ridículo" al poner en boca del lehendakari, Imanol Pradales, unas declaraciones que este no había hecho.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres ha resumido que lo que ha ocurrido es que "hay alguien que en euskera dice lo que dice" y una presidenta autonómica "que entiende lo que le da la gana y que le da una vuelta al euskera, lengua oficial del País Vasco" y que deja a esta última "en absoluto ridículo" por decir lo que dice.

"Me parece asombroso que no tengamos un mínimo, ante una intervención pública, de por lo menos ver lo que dijo la persona a la que vas a criticar para no quedar en evidencia ante toda España", ha añadido Torres.

Además, ha aprovechado para recordar que en la última Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, en la que hubo un "gran avance" de poder emplear las lenguas cooficiales, Ayuso se ausentó de la intervención del presidente de Cataluña, Salvador Illa, porque habló en catalán, pero regresó y se quedó a escuchar al presidente de Galicia, el 'popular' Alfonso Rueda, que habló en gallego.

"No lo termino de entender", ha reconocido.

En opinión de Torres, lo que hay que hacer es "ser un poquito más cuidadoso y riguroso cuando haces una crítica".

"Al menos infórmate bien", ha sostenido, subrayando que "es ridículo" no hacerlo.

Ayuso aseguró que este lunes que Pradales le había dicho "Ayuso entzun, pim, pam, pum" el pasado domingo durante un mitin, lanzando consignas contra ella como en su tiempo hacía el entorno de ETA como señalamiento a personas.

En realidad, el lehendakari dijo "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun (Ayuso escucha, Euskadi euskaldun)", en referencia a que la comunidad autónoma es vascófona.