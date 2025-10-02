Torres da por ganada la OPA a Sabadell entre los institucionales y no ampliará capital si hay segunda oferta

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha dado por ganada la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell entre los inversores institucionales, al tiempo que ha descartado acometer una ampliación de capital en caso de que tenga que lanzar una segunda oferta.

En una entrevista con 'El Confidencial' publicada este jueves, preguntado por si se da por ganada la OPA entre los grandes inversores, Torres ha afirmado que "absolutamente" y que "el apoyo institucional está claro".

"Animo a todos los accionistas de Sabadell, minoristas incluidos, a aceptar la oferta ya. Hay muy pocos días para hacerlo", ha insistido Torres por segunda vez esta semana.

El 35% del capital de Banco Sabadell está en manos de accionistas "activos" que no son minoritarios, según ha desglosado esta semana el propio banco catalán. Otro 20% está en manos de inversores indexados, cuya labor se centra en replicar índices a los que pertenece Sabadell.

"Los fondos indexados replican el índice y actuarán según su mejor previsión. Como creemos que superaremos el 50%, es previsible que también participen con un porcentaje superior al 50%. Hay bastante complejidad, porque no todas las gestoras hacen lo mismo, y no en todos los índices funciona igual, pero acudirán con el porcentaje de aceptación esperado", ha detallado el presidente de BBVA.

La condición para que la OPA sea efectiva es que accionistas con al menos el 50% de los derechos de voto acudan al canje. Si la aceptación se queda entre el 30% y el 50%, BBVA tiene la opción de desistir de la oferta o de renunciar a esa condición, aunque es una decisión discrecional. En caso de quedarse en esa horquilla, BBVA tendría que lanzar una segunda OPA con alternativa en efectivo o enteramente en efectivo.

"Nuestra decisión dependería de muchos factores, y el grado de aceptación es uno de ellos, como el precio o las condiciones de mercado", ha recalcado Torres. Desde hace días, el presidente de BBVA lleva asegurando que el precio sería el mismo que en la primera OPA, pese a que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado de que el precio, que debe ser equitativo, lo marcará el propio supervisor.

De cara a una eventual segunda OPA, Torres ha avanzado que BBVA "tiene un exceso de capital muy relevante", por lo que descarta una ampliación de capital, que diluiría tanto a los accionistas actuales de BBVA como a los que acudieran a la primera OPA.