Torres defiende que el informe de la UCO no refleja "ninguna actividad delictiva": "He sufrido un ataque difamatorio"

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no refleja "ninguna actividad delictiva" durante su etapa como presidente de Canarias, asegurando que ha "sufrido un ataque difamatorio". Así lo ha manifestado en una rueda de prensa desde la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, después de que la Guardia Civil señalara en el informe que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se le habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. En el documento, que analiza las contrataciones de material sanitario por parte de Canarias durante la pandemia y que ha sido entregado por la UCO al juez instructor del 'caso Koldo', Ismael Moreno, también figura que Torres pidió perdón como presidente de Canarias al exasesor ministerial Koldo García por los pagos que se debían a Soluciones de Gestión, y prometió resolver esa situación: "He dado el golpe preciso encima de la mesa".