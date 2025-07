Torres dice que el Gobierno expondrá en "siete días" las zonas para acoger a los menores asilados que están en Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que el Gobierno central expondrá en "siete días" las zonas para acoger, en el conjunto de España, a los menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo y se encuentran en Canarias. "Se ha establecido que en siete días expondremos qué lugares son los que, desde el sistema estatal de acogida, en el conjunto del país, podrían acoger a estos menores, para poder empezar los desplazamientos en el mes de agosto, si es posible, cuanto antes. Esa es la voluntad del Gobierno de España", apuntilló en declaraciones a los periodistas al ser cuestionado si no se va a informar de las plazas a las que van a ir los menores migrantes. Torres ha aprovechado para subrayar que mientras el Gobierno de España tiene "voluntad", el PP "no" va a las conferencias sectoriales, por lo que "impide que haya acuerdos" y si se producen los "bloquea" en sus instituciones como, matizó, muestra la carta enviada desde la Comunidad de Madrid "diciendo que no salgan los menores que solicitan asilo y que están en Canarias". Todo ello, dijo, cuando se trata de "personas vulnerables, que están integrados en muchos casos en los colegios y centros educativos de Ceuta, de Melilla, de Canarias, de Baleares, de Andalucía", y que lo que quieren "es convivir con otros menores, con los que comparten el día a día". Por esto, apuntó, "lo razonable, lo lógico, lo humanitario, es que se acojan como lo que son", personas que "no" están tuteladas por sus padres o por sus tutores, sino que son las administraciones públicas quienes tienen esa guarda, por lo que consideró que "no puede ser que se pongan muros a esos menores". Torres aprovechó para hacer un llamamiento público para que los responsables de las administraciones "entiendan quiénes son los que están llegando a sus territorios: menores que han solicitado asilo, que están huyendo de una guerra, de una situación lamentable en sus países de origen, que han abandonado su hogar, que se han quedado atrás sus hermanos, sus padres, su familia, que han llegado solos". Al respecto, aseguró que va a condenar cualquier mensaje xenófobo y racista, para agregar que cree que la mayoría de la sociedad española "defiende las cuestiones humanitarias y valores humanos y derechos de estos niños y de estas niñas", como consideró se muestra con que se convocan manifestaciones "con poco éxito de población y de asistentes". Quorum Social 77 Cuestionado si es posible otra forma de gestión de los menores migrantes no acompañados, que actualmente están a cargo de ONG en centros de Canarias, Torres se mostró "muy cuidadoso", ya que actualmente hay un proceso de investigación abierto en Gran Canaria "donde ha habido personas que fueron detenidas, luego puestas en libertad", por lo que consideró que sea la justicia la que analice "todo" lo que deba estudiar. De todos modos, admitió que el Gobierno central "no" comparte la situación que hay en los territorios de frontera, subrayando que "no es lógico" que Canarias tenga "6000 menores" extranjeros no acompañados.

