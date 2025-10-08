Torres dice que la UCO demostrará que no pidió "mordidas" y el PP le recuerda que lo mismo dijo Cerdán y está en prisión

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que un "inminente" informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil certificará que ni ha pedido "mordidas" ni se ha "beneficiado de comisiones" ni ha "estado con mujeres explotadas sexualmente". "Señor Torres, el señor (Santos) Cerdán decía lo mismo y está en prisión", le ha replicado el 'popular' Jaime de Olano.

Olano ha aprovechado su pregunta a Torres en la sesión de control del Congreso para exigir al ministro que avanzara qué dirá ese documento que, según los medios de comunicación, está a punto de hacer público la Guardia Civil. En concreto, le ha emplazado a desvelar si la UCO se referirá a la utilización de una "refinería para blanquear el petróleo de la narcodictadura venezolana" o hablará del "edificio Royal y la empresa La Levantina, favorita del señor (José Luis) Ábalos para hacer sus chanchullos".

"Señor Torres, se le acaban las oportunidades. Y que no le confundan los aplausos de la bancada socialista. Aplaudían mucho más a Ábalos y a Zerdán", ha apostillado el diputado del PP.

"Lo que va a decir es que Torres ni ha pedido mordidas, ni se ha beneficiado de comisiones, ni tampoco ha estado con mujeres explotadas sexualmente. Eso es lo que ustedes han avivado e impulsado y sobre lo que ustedes no se van a disculpar porque están en tan mínima catadura moral y tanta miseria ética que es imposible que se disculpen cuando hacen daño a las personas y a su entorno", ha sentenciado el ministro.

Olano le ha recriminado que utilice el mismo "modus operandi" que otros exdirigentes socialistas o la propia esposa del presidente del Gobierno: negar todo de entrada, luego seguir con "mentiras y más mentiras", y cuando hay "evidencias" apelar al "mantra de los bulos y el fango".

"Negaron las fiestas con prostitutas en el Parador de Teruel, los amaños de contrato y las mordidas, los sobre en efectivo y la financiación ilegal del PSOE que sí señala el informe de la UCO, pero cuando viene la Guardia Civil conocemos la verdad", ha avisado el diputado.

SOBRES DE PATXI LÓPEZ

Olano también se ha referido a las "bolsas de dinero que entran en Ferraz y se reparten entre los dirigentes del PSOE con sobres con el logo del puño y la rosa" y ha afeado al portavoz socialista, Patxi López, que haya dicho que también en el Congreso "circula dinero en efectivo".

"Serán los despachos del Grupo Socialista porque, desde luego, en los de mi partido, no. ¿Qué sobres recibirá el señor López para afirmar semejante cosa?", ha añadido.

Y es que, según Olano, es imposible que no haya sobres en el PSOE porque "el Sanchismo nació de unos sobres repletos de dinero procedente de los prostíbulos de su familia política". "El sanchismo nació de esos prostíbulos y desaparecerá gracias a los sobres cargados de dinero también procedentes de la corrupción", ha vaticinado.

No tienen credibilidad

En su segundo turno, Torres ha subrayado que el PP carece de "credibilidad" cuando exige "responsabilidades políticas" y que para tener "un mínimo" deberían pedírselas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las mujeres en residencias durante la pandemia; al andaluz Juanma Moreno, por el retraso en el cribado de cáncer de mama o al valenciano Carlos Mazón, por su gestión de la dana.

"Cuando ustedes hagan eso tendrán un mínimo de credibilidad, entre tanto sigan en lo que están, la mentira, la crispación, la infamia, la difamación y nosotros, señorías, gobernando y trabajando", ha zanjado Torres.