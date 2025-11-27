Torres pide "dejar que la justicia investigue" tras la petición de cárcel para Ábalos: "Absoluto respeto"

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido este jueves "dejar que la justicia investigue" y "haga lo que considere" después de que la Fiscalía haya solicitado el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos, y ha mostrado su "absoluto respeto" a todas las decisiones que se tomen al respecto del caso de presunta corrupción sobre la compra de mascarillas en pandemia.

A preguntas de los periodistas a su llegada al evento 'España 360' de Prensa Ibérica, Torres ha reaccionado así a la petición de Anticorrupción, que llega en el día en el que el Tribunal Supremo (TS) decidirá si envía a prisión tanto a Ábalos como al exasesor Koldo García, por los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.

Sobre la supuesta reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a la que Ábalos dio verosimilitud este miércoles en un mensaje en la red social 'X', Torres ha asegurado que Sánchez "ha sido contundente" y "claro" al respecto. "Por tanto, absoluta credibilidad, verosimilitud y confianza en las personas absolutamente honradas y honestas", ha asegurado.

"Cada uno puede decir lo que considere, cualquier afirmación que se haga hay que demostrarla siempre", ha agregado al respecto.

ALDAMA "TIENE MOTIVOS PARA ESTAR PREOCUPADO"

Preguntado sobre las declaraciones del empresario Víctor de Aldama a su salida de la Audiencia Nacional, desde donde ha dicho que el Torres tendría motivos para estar "preocupado", el ministro ha subrayado que ya "desmontó" la información que el propio Aldama afirmó sobre el hecho de que estuviera "con mujeres explotadas sexualmente en Madrid", cuando ese día él se encontraba "durmiendo" en su casa de Gran Canaria.

"Hoy era el día para que el señor de Aldama llevara ante el juez pruebas de que yo había estado con mujeres explotadas, de que yo me había reunido muchas veces para una refinería ilegal en Canarias, para demostrar que yo había solicitado comisiones o mordidas, y no ha podido demostrar ni entregar ninguna prueba porque no tiene ninguna prueba", ha apuntado.

Es por ello que ha dicho que no está preocupado "en absoluto".

"Quizás él sí debe estar muy preocupado porque para él piden decenas de años de cárcel", ha zanjado.