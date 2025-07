Torres señala que el Gobierno sigue defendiendo a García Ortiz en pro "de la verdad"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha justificado este miércoles, en pro "de la verdad", la defensa del Gobierno de España al fiscal general, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo (TS) respalde la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar a Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. Torres matizó, en declaraciones a los periodistas antes de participar en una reunión del PSOE en Canarias, que el caso está en un "proceso de investigación, que tiene sus fases y en el que no unánimemente el Tribunal Supremo ha tomado una decisión", poniendo en valor que "hay un voto particular". "Desde el Gobierno de España nosotros seguimos defendiendo la actuación del fiscal general del Estado en pro de la defensa de la verdad y la persecución de los delitos. Y por tanto, con el máximo respeto a las decisiones judiciales, también lógicamente al amparo que tiene la presunción de inocencia de cualquier persona, sí que ratificamos ese apoyo al fiscal general del Estado", apostilló. De todos modos, criticó a quienes "piden responsabilidades a otros y no las asumen cuando ocurre en carne propia", señalando que el PP, por ejemplo, ha reclamado dimisiones cuando, "ante circunstancias semejantes, han hecho que permanezcan en sus puestos responsables de su organización", por lo que pidió ser "un poquito más coherentes".

