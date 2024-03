Si gana las elecciones del 5 de mayo, el expresidente panameño Martín Torrijos pretende ampliar los negocios del Canal de Panamá, más allá del mero cruce de buques, para generar más ingresos al país centroamericano y crear empleos, adelantó en una entrevista con la AFP.

De 60 años, Martín Torrijos gobernó entre 2004 y 2009. Esta es la primera vez que aspira a la reelección, en un país que la prohíbe por dos mandatos consecutivos.

Según las encuestas, ocupa el segundo lugar de preferencia entre los ocho candidatos, empatado con el abogado opositor, Ricardo Lombana, y por detrás del derechista, José Raúl Mulino, quien sustituyó al expresidente inhabilitado, Ricardo Martinelli.

Su plan principal es ampliar la cuenca del canal, por el que circula 6% del comercio marítimo mundial, a través del desarrollo de una industria logística que dé valor añadido a la carga que pasa por la vía interoceánica.

Con ese fin, quiere construir autopistas que conecten los puertos y aeropuertos para facilitar el transporte de mercancías alrededor del canal, en cuya ribera pretende instalar nuevas empresas.

"La posición geográfica es nuestro mayor activo, el desarrollo del país está vinculado a la capacidad logística, el canal que hoy solo cruza carga y pasa barcos, [queremos que] se convierta en el canal que genere nuevas oportunidades de negocio para los panameños", expresó.

"Equivale prácticamente a desarrollar otro canal", agregó el expresidente, tras una caminata el sábado con simpatizantes por Nuevo Tocumen, un barrio periférico de Ciudad de Panamá.

- "Tenemos potencial" -

El Canal de Panamá, de 80 kilómetros, une el océano Pacífico con el Atlántico. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur.

El negocio principal de la vía es el transporte de contenedores, aunque ha ganado protagonismo el transporte de gas natural licuado entre Asia y Estados Unidos.

El canal aporta un promedio anual de 6% del PIB de Panamá y al menos 20% de los ingresos del gobierno.

"En la ribera del canal se pueden establecer empresas para 'data center', hacer zonas de desarrollo, con una autopista que vaya hasta la frontera con Costa Rica [...], tenemos un potencial para ser el nodo logístico más importante de América y eso es a lo que tenemos que abocarnos en los próximos años", afirmó.

El Canal de Panamá enfrenta una crisis por falta de lluvias, lo que ha obligado a reducir el tránsito de buques. Por ello, Torrijos considera necesario "ampliar la cuenca" de la vía para obtener nuevos recursos hídricos.

- "Difícil no hacer nada" -

Martín Torrijos es hijo del general Omar Torrijos, quien en 1977 firmó con el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter los tratados que permitieron la entrega del canal a Panamá a finales de 1999.

Hace un año rompió con el PRD, el partido socialdemócrata gobernante fundado por su padre, y se lanzó a buscar la presidencia con apoyo de oficialistas desencantados, independientes y una pequeña agrupación de orientación demócrata cristiana.

"Después de hacer un análisis y ver las condiciones del país, realmente era difícil no hacer nada, no era una opción no tratar de arreglarlo, fue una decisión de conciencia", afirmó.

La contienda presidencial está abierta luego de que fuera inhabilitado el favorito, el expresidente Martinelli (2009-2014), quien permanece asilado en la embajada de Nicaragua para eludir una condena de prisión por blanqueo de activos.

Martinelli "tiene un problema legal con Panamá y él tiene que enfrentar su problema en Panamá", sostuvo Torrijos.

- "Ni China ni EEUU" -

En materia internacional, prometió no tomar partido por ninguna de las grandes potencias.

"Panamá tiene su propia personalidad, por supuesto, sí entendemos el nivel de tensiones en la relación de China con Estados Unidos, pero somos Panamá, ni China ni Estados Unidos", declaró Torrijos, al emular la frase de su padre "ni con la izquierda ni con la derecha".

Dijo que su país debe estar "por arriba de la ideología" y desempeñar un papel de mediador y facilitador de la integración latinoamericana.

"Panamá tiene que volver a jugar su rol, tener una presencia internacional con nuestras propias características, con nuestra propia visión del mundo y contribuir a acercar metas", agregó.

Sin embargo, también señaló: "Tenemos relación con China y hay que tratar de aprovechar para beneficio de Panamá".

