Toshiba conmemora el Día de la Tierra en todo el mundo

Toshiba America Business Solutions festeja el Día de la Tierra de 2025 contribuyendo a la reforestación continua de árboles en todas las zonas sensibles a nivel ecológico del mundo y preservando los terrenos abiertos de los residuos electrónicos.

Toshiba America Business Solutions festeja el Día de la Tierra de 2025 contribuyendo a la reforestación continua en todas las zonas sensibles a nivel ecológico del mundo y preservando los terrenos abiertos de los residuos electrónicos.

A lo largo de 2024, Toshiba se encargó en particular de replantar casi 29.000 árboles en Estados Unidos, Tanzania, Rumania, Malasia, Irlanda del Norte, Canadá y Francia. Además, el año pasado, el fabricante se encargó de reciclar 34 toneladas métricas de cartuchos de tóner vacíos.

Liberan espacios abiertos

Desde que estableció su programa de reciclaje de tóner en 2008, en colaboración con el reciclador Close the Loop, reconocido a nivel mundial, Toshiba ha evitado que casi 1637 toneladas métricas, es decir, un peso equivalente a 572 camiones de tamaño ligero a mediano 1, terminen en los vertederos de la comunidad. Con la asistencia de Close the Loop, Toshiba devuelve muchos de los componentes de los cartuchos de tóner al mercado de las materias primas, mientras que convierte otros en nuevos productos, en particular, el material asfáltico para volver a asfaltar las carreteras.

Asimismo, Toshiba utiliza plásticos reciclados en sus impresoras polifuncionales (MFP) galardonadas, las e-STUDIO ™. Las iniciativas de sostenibilidad de Toshiba son una de las principales razones por las que estas impresoras de la empresa aparecen en el registro EPEAT (Electronic Products Environmental Assessment Tool) es el sistema de clasificación global definitivo para una electrónica más ecológica.

Reforestan los bosques de todo el mundo

En el marco de su colaboración con PrintReleaf en 2016, Toshiba ha reforestado con 205.647 árboles dentro de los bosques vulnerables en todo el mundo: por cada 8333 hojas que imprimen, los clientes de Toshiba pueden seleccionar en qué lugar replantar un árbol en función de las recomendaciones de los Objetivos Sostenibles de las Naciones Unidas. PrintReleaf colabora con diversas organizaciones de inspección, verificación, ensayo y certificación reconocidas en todo el mundo, que certifican a los socios forestales y cada proyecto en particular, además de verificar la supervivencia neta del 100 % de los árboles.

"Trabajar de forma sostenible y permitir que nuestros clientes y socios comerciales hagan lo mismo es fundamental para Toshiba", comentó Larry White, presidente y director general de Toshiba America Business Solutions. "Día tras día, año tras año, nos esforzamos continuamente por cuidar y proteger nuestro planeta para nuestra generación y para las futuras".

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc.

Toshiba America Business Solutions es líder en innovación de soluciones que permiten a las personas desempeñarse con eficiencia y eficacia en su entorno de trabajo. Atendiendo a profesionales en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, Toshiba ofrece sistemas, servicios y suscripciones seguros y sostenibles para imprimir, administrar y mostrar mejor la información. Toshiba se centra en sus clientes y sus comunidades, está comprometida con la sostenibilidad y ostenta el reconocimiento como una de las empresas más sostenibles del Wall Street Journal Top 100 . Para obtener más información, visite business.toshiba.com. Siga a Toshiba en LinkedIn, X (Twitter) y YouTube.

