La nueva ELERA™ Security Suite de Toshiba Global Commerce Solutions permite a los retailers minimizar las pérdidas a la vez que ofrece a los consumidores experiencias de pago mejoradas y de menor fricción. Según los últimos datos de la National Retail Federation, las pérdidas en el Retail ascendieron en 2021 a 94.500 millones de dólares en EE. UU., constituyendo un desafío crítico para los minoristas. Disponible a finales de este año, ELERA™ Security Suite ofrece a los retailers una solución integral para proteger sus resultados y combatir múltiples formas de pérdida.

ELERA™ Security Suite, impulsada por IA, ofrece a los retailers una solución integral para minimizar las pérdidas y, al mismo tiempo, brinda a los consumidores experiencias de pago mejoradas. (Photo: Business Wire)

"En un mundo donde cada segundo y cada moneda cuenta, la Suite de Seguridad ELERA™ no es sólo una herramienta, sino una estrategia que convierte los datos en decisiones y las pérdidas en ganancias", asegura Yevgeni Tsirulnik, SVP of Innovation and Incubation at Toshiba Global Commerce Solutions. “Como líderes mundiales en soluciones para el Retail, nuestros equipos y socios de negocios de Toshiba se han unido para idear y desarrollar ELERA™ Security Suite con tecnología basada en la Inteligencia Artificial para mejorar sus medidas de prevención de pérdidas, algo que tiene un impacto directo y positivo en las ganancias de los minoristas y al mismo tiempo mejoran la experiencia del comprador".

La solución integral ELERA™ Security Suite está implementada como un servicio dentro de la plataforma IoT de Toshiba y cuenta con cámaras de visión por ordenador con Inteligencia Artificial avanzada para optimizar la protección de las ganancias y las experiencias de los compradores a través de:

El sistema modular de ELERA™ Security Suite brinda a los retailers versatilidad y nuevas oportunidades para aprovechar tecnología de punta y satisfacer de este modo sus necesidades comerciales. ELERA™ Security Suite puede ser parte de la solución ELERA™ general o puede conectarse a otros sistemas POS de Toshiba o de terceros.

“Estamos entusiasmados ampliando nuestra colaboración con Toshiba Global Commerce Solutions mediante la integración del System-on-Chip (SoC) Qualcomm® QRB5165 para IoT en TCx EDGEcam+ de Toshiba y proporcionar una de las mejores plataformas de procesamiento de vanguardia con Inteligencia Artificial del mercado”, afirma Art Miller,Vice President, Business Development and Head of Retail and Payments, Qualcomm Technologies, Inc . “El SoC Qualcomm QRB5165 ofrece Inteligencia Artificial distribuida y una gran cantidad de funcionalidades informáticas, eliminando la necesidad de servidores costosos y que consumen mucha energía en la tienda”.

Esta solución impulsada por IA presenta beneficios tanto para los retailers como para los consumidores a través de múltiples puntos de contacto. ELERA™ Security Suite amplía ELERA™ Produce Recognition, disponible anteriormente, que aprovecha la Visión e Inteligencia Artificial para identificar productos de manera precisa y eficiente y eliminar así la necesidad de ingresar códigos de productos en la caja manualmente. Los minoristas ya se están beneficiando de la innovación en el reconocimiento de productos a través de una mayor precisión del inventario y del rendimiento en la experiencia de autoservicio, lo que permite un pago más fluido y una experiencia positiva para el consumidor. Según datos recientes obtenidos de diferentes retailers, Toshiba ha podido descubrir que los compradores ahorran hasta cinco segundos por búsqueda de producto durante el proceso de pago.

Los retailers que invierten en ELERA™ Security Suite han compensado con creces su inversión en este nuevo paquete de tecnología a través de una mayor precisión del inventario, una menor intervención del personal de la tienda y una mayor adopción de sus líneas de autopago. A eso se une que Toshiba ofrece con esta herramienta toda la tranquilidad al retailer al cumplir con todos los requisitos de las leyes de privacidad de datos, incluidas todas las leyes, regulaciones y reglas federales, estatales, regionales, territoriales, nacionales y locales de cualquier agencia gubernamental o autoridad que se relaciona con el procesamiento o la seguridad de datos personales.

Los expertos de Toshiba estarán en GroceryShop 2023 en Las Vegas del 19 al 21 de septiembre para mostrar ELERA™ Security Suite y el resto de soluciones de nuestro portafolio para el Retail que permite a los minoristas reimaginar, acelerar y diferenciar sus experiencias de compra ( stand #1050 ).

Sobre Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions permite que el comercio prospere y se desarrolle a través de un ecosistema dinámico de soluciones y servicios más inteligentes y ágiles que facilita a los retailers evolucionar con resiliencia a la vez que lo hacen generaciones de consumidores y adaptarse a las condiciones del mercado. Con el respaldo de una organización global de empleados y socios expertos, los minoristas obtienen más visibilidad y control sobre las operaciones, mientras disfrutan de la flexibilidad para crear, escalar y transformar experiencias en Retail que anticipan y satisfacen las necesidades cambiantes de los consumidores. Visita commerce.toshiba.com y únete a nosotros en Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube para conocer mucho más.

Toshiba Global Commerce Solutions es una subsidiaria de propiedad absoluta de Toshiba Tec Corporation, que cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio.

Qualcomm

Qualcomm es una marca comercial o marca registrada de Qualcomm Incorporated. Los productos de la marca Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias. Las tecnologías patentadas de Qualcomm tienen licencia de Qualcomm Incorporated.

