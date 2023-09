Los ángeles--(business wire)--sep. 20, 2023--

Total by Verizon, la nueva marca de telefonía inalámbrica prepagada que funciona en la red 5G más confiable de Estados Unidos 1, anunció hoy que alcanzará una marca de 50 ubicaciones en el área metropolitana de Los Ángeles para fines de septiembre, como parte de una agresiva estrategia de expansión minorista en el sur de California y a nivel nacional.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230920345152/es/

A partir del 20 de septiembre, los conductores de apps de viajes en Los Ángeles pueden participar para ganar $5 adicionales en https://ridesharesweeps.com/en/gate. (Graphic: Business Wire)

Este mes, Total by Verizon celebra un año desde que se lanzó por primera vez a los consumidores, llevando el servicio móvil sin contrato en la red de Verizon a los consumidores conscientes de los precios. Desde entonces, Total by Verizon se ha lanzado en más de 50,000 tiendas minoristas nacionales y ha abierto cientos de tiendas exclusivas Total by Verizon en todo el país, con cientos más programadas para el resto del año.

Hoy, la marca celebra su presencia en expansión en Los Ángeles con un evento de puertas abiertas en la apertura de su tienda más reciente en Inglewood, CA, ubicada en 11336 Crenshaw Boulevard. El evento incluirá declaraciones de la dirección de Total by Verizon y una celebración con miembros del consejo municipal local, líderes del gobierno de la ciudad y la comunidad en general.

"Mientras que algunos minoristas están cerrando sus puertas, nosotros nos estamos expandiendo para satisfacer mejor las necesidades de los clientes trabajadores en un momento de incertidumbre económica", dijo Angie Klein, presidente de la organización Verizon Value. "Estamos abriendo cientos de nuevas ubicaciones de Total by Verizon en todo el país, y apenas estamos empezando en Los Ángeles con nuestras primeras 50 tiendas en esta región este mes, trayendo más opciones de servicio premium sin contrato y una opción de red inalámbrica mejorada al mercado de prepago".

Para mostrar aún más el compromiso de la marca con la comunidad local, Total by Verizon donará $10,000 al Instituto de Aprendizaje de Justicia Social (SJLI, por sus siglas en inglés), el programa de preparación universitaria y liderazgo juvenil de Inglewood dedicado a mejorar la educación, la salud y el bienestar de los jóvenes y las comunidades de color.

Todas las tiendas Total by Verizon en la región ofrecen a los clientes la posibilidad de obtener más información sobre su elegibilidad para el programa California LifeLine y el Programa de Conectividad Asequible (ACP, por sus siglas en inglés) – programas gubernamentales que ayudan a cerrar la brecha digital al ayudar a más personas a pagar el acceso fundamental a voz y banda ancha que necesitan para el trabajo, la escuela, la atención médica y más.

Además de la celebración de la apertura de la tienda, Total by Verizon continúa su iniciativa de ir "Con Todo" para los trabajadores que se desplazan, un grupo que constituye una gran parte de la base de consumidores de la marca. Justo después de ofrecer viajes gratuitos en transporte público para los trabajadores que se desplazan en Nueva York que experimentan un aumento de tarifas, Total by Verizon ofrecerá un sorteo exclusivo, donde 10,000 conductores de traslados compartidos de California, que ayudan a hacer posibles los desplazamientos esta mañana, pueden ganar $5 cada uno. Los traslados compartidos se han convertido en un servicio vital para las comunidades de todo el mundo, especialmente en California, donde el número total de conductores de traslados compartidos alcanzó la impresionante cifra de 209,000 por trimestre a partir de 2020 2.

Con la apertura de la nueva tienda Inglewood Total by Verizon, Verizon se enorgullece de extender su compromiso al área de Los Ángeles. Durante la última década, el programa Verizon Innovative Learning ha ayudado a millones de estudiantes a prosperar con acceso gratuito a tecnología, herramientas y capacitación en habilidades digitales. El programa ha llegado a más de 54,000 estudiantes en 39 escuelas en el condado de Los Ángeles.

Acerca de Total by Verizon:

Total by Verizon ofrece soluciones inalámbricas de calidad sin contrato a consumidores conscientes del precio y es parte de la cartera de marcas prepagadas de Verizon Value, que incluye Straight Talk, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento.

Para obtener más información sobre Total by Verizon, visita www.totalbyverizon.com.

_____________________________________

1 La red 5G más confiable basada en más clasificaciones de primer lugar en las evaluaciones de confiabilidad de datos 5G de RootMetrics de 125 mercados metropolitanos realizadas en el primer semestre de 2022. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles comercialmente en tres redes móviles nacionales a través de todos los tipos de redes disponibles. Sus experiencias pueden variar. Las clasificaciones de RootMetrics no están respaldadas por Verizon.

2The Rideshare Guy

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230920345152/es/

david.root@verizon.com

Keyword: california united states north america

Industry keyword: technology mobile/wireless 5g carriers and services telecommunications professional services hispanic consumer environmental, social and governance (esg)

SOURCE: Total by Verizon

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 09/20/2023 08:05 am/disc: 09/20/2023 08:06 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230920345152/es