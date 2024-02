Nueva york--(business wire)--feb. 8, 2024--

Total by Verizon, un proveedor de telefonía inalámbrica prepagada sin contrato de rápido crecimiento de Verizon, trae de vuelta la música latina de los años 90 y las risas al Gran Juego con una nueva versión de la exitosa canción de merengue "Suavemente". El anuncio de 30 segundos está dirigido por el comediante, productor y músico Fred Armisen.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240208811059/es/

El nuevo anuncio de Total by Verizon para el Gran Juego en Univision este domingo incluye una sorpresa con la aparición especial del actor Arturo Castro. (Foto: Business Wire)

Encabezando las listas de éxitos y ganando los corazones de todo el mundo, "Suavemente" se convirtió rápidamente en un estándar en español de la música latina. La nueva campaña "Totalmente", creada por Ogilvy, le da la vuelta a la canción transformando su letra romántica en una melodía pegajosa llamada "Totalmente", sobre las ventajas de tener un plan móvil de Total by Verizon.

"Total by Verizon tiene mucho que ofrecer a los consumidores, y estamos entusiasmados de aprovechar el poder del Gran Juego para entrar en los hogares de nuestros clientes objetivo", dijo Cheryl Gresham, Vicepresidente y Directora de Marketing de la organización Verizon Value. "Esperamos que a los televidentes les encante nuestro toque nostálgico y cómico del popular éxito 'Suavemente', y bailen hasta una de nuestras muchas tiendas Total by Verizon para saber más sobre nosotros".

El comercial comienza con una pareja latina, interpretada por Enrique Dueñas y Betzaida Landín, en una cena. Cuando Landín se lamenta de que ya no sabe cómo hablar con su pareja, Dueñas dice que es bastante fácil desde que se cambió a Total by Verizon. Luego, Dueñas comienza a interpretar "Totalmente", con imágenes referentes al querido video musical del icónico original.

El anuncio también incluye un cameo sorpresa del actor Arturo Castro como camarero que sirve a la pareja protagonista a medida que se desarrolla el momento. "Honestamente, tengo que luchar contra el impulso de cantar y bailar en cada comida", dijo Castro. "Fue un placer trabajar con la gente de Total by Verizon y con el increíble Fred Armisen, que es uno de los que mejor lo ha hecho. ¡No puedo esperar a que todos lo vean!"

El nuevo anuncio es parte de una campaña creada por Ogilvy con la canción "Totalmente" disponible después del juego en TikTok, junto con un filtro único de Instagram para que los fans recreen el video. Los influencers también harán coreografías de “Totalmente” y animarán a sus seguidores a recrearlos en sus propios canales. Una versión extendida del video musical del comercial está disponible para ver en totalbyverizon.com y en YouTube.

"Fue un placer trabajar en esto", dijo Armisen. "La canción se sentía sincera y festiva y no quería interponerme en el camino de eso. Los intérpretes eran perfectos para esto. Tuve mucha suerte de poder trabajar con ellos. Fue especialmente maravilloso hacer estas versiones en español. Mi mamá estará muy orgullosa de eso".

El anuncio saldrá al aire el domingo 11 de febrero durante la primera pausa comercial del segundo cuarto de la transmisión del Gran Juego en Univision, marcando el debut publicitario de Total by Verizon en el Gran Juego.

Acerca de Total by Verizon

Total by Verizon ofrece soluciones móviles de calidad sin contrato a consumidores conscientes del precio y está disponible en sus tiendas exclusivas y en más de 50,000 tiendas minoristas en todo el país, así como en totalbyverizon.com.

Total by Verizon es parte de la cartera de marcas prepagadas Verizon Value, que incluye Straight Talk, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología, comunicaciones, información y productos y servicios de entretenimiento.

Para obtener más información sobre Total by Verizon, visite TotalbyVerizon.com.

