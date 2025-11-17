TotalEnergies acuerda tomar un 50% de activos de la checa EPH por US$5.100 millones

Por Alban Kacher

17 nov (Reuters) - La petrolera francesa TotalEnergies comunicó el lunes que ha acordado adquirir el 50% de la plataforma de generación flexible de energía de la empresa energética checa EPH en Europa Occidental, una operación de 5.100 millones de euros (US$5.920 millones) totalmente en acciones.

En virtud del acuerdo, EPH, propiedad mayoritaria del multimillonario checo Daniel Kretinsky, recibirá 5.100 millones de euros (US$5.920 millones) en acciones de TotalEnergies, lo que la convierte en uno de los mayores accionistas de la energética francesa con cerca del 4,1% de su capital.

La operación supone un paso más en el empeño de TotalEnergies por convertirse en uno de los principales actores de la electricidad integrada en Europa, combinando las energías renovables con la generación flexible para satisfacer la creciente demanda de sectores tales como los centros de datos.

La operación creará una empresa conjunta al 50% que gestionará centrales de gas y biomasa y sistemas de baterías en Italia, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos y Francia.

Kretinsky, uno de los inversores en energía y medios de comunicación más destacados de Europa, también tiene participaciones en empresas como Royal Mail y el minorista francés Casino.

TotalEnergies espera que la operación incremente inmediatamente el flujo de caja libre por acción y adelante a 2027 la contribución positiva en efectivo de su segmento de Integrated Power, que anteriormente era de 2028.

El cierre de la operación está previsto para mediados de 2026, sujeto a la aprobación de los organismos reguladores.

(1 dólar = 0,8613 euros)

