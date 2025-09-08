TotalEnergies dice que el gas argentino debería llegar a Brasil a menos de US$10/millón BTU: ejecutivo

BUENOS AIRES, 8 sep (Reuters) - TotalEnergies dijo el lunes que el gas natural argentino debería llegar a Brasil, para ser competitivo, a menos de US$10 por millón de BTU, pero para poder hacerlo Argentina debe invertir en infraestructura y acordar una baja de tarifas de transporte con países vecinos.

Sergio Mengoni, recientemente nombrado como el responsable de TotalEnergies en el país austral, dijo que la compañía busca concentrarse en poder exportar gas en contratos sin interrupciones a Brasil.

En abril la empresa exportó por primera vez gas desde la formación Vaca Muerta, en el oeste de Argentina, a Matrix Energía en San Pablo a través de un gasoducto de Bolivia. La transacción fue una prueba piloto de 500.000 metros cúbicos/día durante 10 días.

"El desafío que tenemos ahora es que podamos hacerlo con contratos firmes", dijo Mengoni a periodistas en el Argentina Oil & Gas en Buenos Aires.

"Necesitamos primero infraestructura - que el gas de Vaca Muerta llegue al norte y usarlo para exportar - y después que las tarifas de transporte en los países donde el pipe (gasoducto) esté amortizado, bajen un poco", explicó.

Según el ejecutivo, para ser competitivos en Brasil, el gas debe llegar a un precio final de menos de US$10 por millón de BTU dado que a un costo mayor entraría en competencia con las importaciones de gas natural licuado (GNL).

"Tenemos muchísimas comercializadoras brasileras que nos han venido a ver. Es una opción muy interesante para ellos y para nosotros", agregó.

