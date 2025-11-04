TotalEnergies firma un acuerdo de energía limpia por 10 años en España con Data4

4 nov (Reuters) - El grupo energético francés TotalEnergies ha firmado un acuerdo de 10 años para suministrar electricidad renovable a las instalaciones del operador europeo de centros de datos Data4 en España, según informó la empresa el martes.

A partir de enero de 2026, el contrato suministrará 610 gigavatios hora (GWh) de electricidad limpia procedente de parques eólicos y solares españoles que pronto entrarán en funcionamiento, indicó el grupo cotizado en París en un comunicado.

"Este acuerdo confirma el compromiso de Data4 con las energías renovables, tanto más estratégico en un momento en que la carrera por la inteligencia artificial está en marcha. Prevemos triplicar la capacidad energética necesaria para todos los centros de datos en España de aquí a 2030", declaró el director financiero de Data4, François Sterin.

La creciente inversión de TotalEnergies en electricidad permite un flujo de ingresos más predecible que no sigue los ciclos de auge y caída de la industria del petróleo y el gas, dijo el lunes el CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, en la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo anual de Abu Dabi (ADIPEC). (Información de Alban Kacher; edición de Louise Heavens; edición en español de María Bayarri Cárdenas)