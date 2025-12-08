TotalEnergies fusiona sus activos británicos del mar del Norte con NEO Next, de Repsol

PARÍS, 8 dic (Reuters) - La petrolera francesa TotalEnergies dijo el lunes que acordó fusionar sus activos petrolíferos en el mar del Norte británico con NEO NEXT Energy, una sociedad entre la española Repsol y HitecVision.

Total tomará una participación del 47,5% en la rebautizada NEO NEXT+ a cambio de sus activos, según informó la empresa en un comunicado hecho público el lunes. Repsol poseerá el 23,625% de la empresa, mientras que HitecVision tendrá el 28,875% restante.

NEO NEXT+ sería el mayor productor de petróleo y gas de la zona con una producción de más de 250.000 barriles equivalentes de petróleo al día en 2026, según el comunicado.

Se espera que el acuerdo se cierre durante el primer semestre de 2026, sujeto a las condiciones habituales, según las empresas.

La alianza, que se produce nueve meses después de la fusión entre Repsol y NEO Energy, es la última consolidación de las empresas que operan en la cuenca después de que el Gobierno británico impusiera un impuesto extraordinario a raíz de la subida de los precios de la energía en 2022.

(Información de Mireia Merino; edición de Inti Landauro; edición en español de Paula Villalba)