TotalEnergies gana 8839 millones de euros hasta septiembre, un 13,4% menos, y repartirá dividendo

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

La energética francesa TotalEnergies registró en los primeros nueve meses de 2025 unas ganancias netas atribuidas de US$10.221 millones (8839 millones de euros), lo que representa un retroceso del 13,4% respecto a lo obtenido durante el mismo periodo del año anterior. Las ventas alcanzaron los US$150.572 millones (130.210 millones de euros), un 7,1% menos. De su lado, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en los US$30.489 millones (26.366 millones de euros), un 6,5% menos.

La compañía redujo en un 7,5% el sumatorio de gastos operativos, de exploración y por depreciación, entre otros, tras dejarlos en los US$119.508 millones (103.347 millones de euros). Ya solo en el tercer trimestre, los beneficios fueron de US$3683 millones (3185 millones de euros) y los ingresos de US$48.691 millones (42.106 millones de euros), un 60,5% más y un 6,4% menos, respectivamente.

"A pesar de la subida interanual de US$10 por barril en los precios del petróleo, TotalEnergies registró unos ingresos netos ajustados similares a los del tercer trimestre de 2024, con 4000 millones [3459 millones de euros], y un 'cash flow' de 7100 millones [6140 millones de euros], lo que supone un aumento interanual del 4%", ha afirmado el presidente y consejero delegado, Patrick Pouyanné.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

La multinacional prevé unas inversiones netas durante 2025 de US$17.000 a US$17.500 millones (14.701 y 15.133 millones de euros), aunque en el cuarto trimestre se desinvertirán activos por unos US$2000 millones (1730 millones de euros). Además, ha aprobado un dividendo interino por importe de 0,85 euros, un 7,6% más que el repartido hace doce meses e idéntico a los repartidos últimamente.