TotalEnergies no recurrirá su condena por mensajes engañosos sobre sus metas climáticas

TotalEnergies no recurrirá su condena en Francia por "prácticas comerciales engañosas", que habrían inducido a error a sus clientes sobre sus compromisos de neutralidad de carbono para 2050, anunció este viernes el grupo petrolero.

El caso se abrió tras una demanda en 2022 de tres grupos ecologistas que acusaron a TotalEnergies de publicidad engañosa por afirmar que podría alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 sin dejar de producir petróleo y gas.

Un tribunal civil de París falló el jueves que la compañía francesa publicó mensajes en su página web, totalenergies.fr, que podían "alterar el comportamiento de compra" e "inducir a error" al consumidor.

La justicia ordenó la retirada "en el plazo de un mes" de los mensajes relacionados con la neutralidad de carbono y la transición energética, so pena de multas, y que la empresa publique durante 180 días la sentencia en su página web.

Además de anunciar que no recurrirá, el grupo aseguró que sólo tres párrafos se ven afectados por la decisión y que los "reemplazará" por "una descripción factual de lo que ha realizado hasta la fecha" sobre su "estrategia multienergética".

Las oenegés denunciantes -- Greenpeace, Amis de la Terre France y Notre Affaire à Tous -- celebraron el jueves un "precedente jurídico importante contra la desinformación climática de las grandes petroleras".

Según la organización ClientEarth, que sigue de cerca la jurisprudencia contra esta industria, esta condena fue la primera en el mundo contra una compañía petrolera por "greenwashing" o lavado de imagen verde.

Tribunales y reguladores europeos ya han señalado por lavado de imagen verde a las aerolíneas KLM en 2024 y Lufthansa en marzo, así como a otras empresas del sector alimentario y de otros ámbitos.

