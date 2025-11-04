TotalEnergies prevé alza de demanda de crudo hasta 2040 mientras se ralentiza transición energética

Por America Hernandez

PARÍS, 4 nov - La petrolera francesa TotalEnergies dijo el martes en su informe anual de perspectivas energéticas que espera que la demanda mundial de crudo siga aumentando hasta 2040 antes de disminuir de forma gradual, mientras se ralentizan los esfuerzos para reducir las emisiones y limitar el calentamiento global.

El análisis supone una revisión al alza de las previsiones del año pasado, reflejando cambios como la retirada parcial de las subvenciones ecológicas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la reanudación de las licencias para plantas de gas natural licuado, así como el retraso en las ventas de vehículos eléctricos y la instalación de plantas de carbón en Asia.

El informe esboza tres escenarios: las tendencias actuales, un escenario de "impulso" moderadamente ambicioso y un escenario de "ruptura" alineado con el Acuerdo de París.

"Podemos presentar este escenario de ruptura, pero dado el nivel de fragmentación política, la probabilidad de que tenga éxito es cada vez menor, incluso fuera de nuestro alcance, porque la coordinación internacional necesaria no es la que vemos hoy en día", dijo el presidente ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, en una rueda de prensa.

Los tres escenarios de TotalEnergies se han revisado al alza con respecto al año pasado para proyectar una mayor demanda de petróleo.

"No queríamos presentar un año de máxima demanda de petróleo debido al conflicto entre mis colegas sobre qué año exacto de la década de 2030 se alcanzará y la atención política en torno a este debate", declaró Pouyanne, aunque el informe muestra un leve aumento de la demanda petrolera hasta 2040 según las tendencias actuales.

Según el informe, el mundo consumirá 98 millones de barriles de petróleo al día (bpd) en 2050, frente a los 90 millones previstos hace un año.

Según el escenario de impulso de Total, la demanda de crudo sería de 79 millones de bpd en 2050, frente a la previsión del año pasado de 70 millones.

En el escenario alineado con París, el consumo se reduciría a 55 millones de bpd en 2050, un aumento considerable respecto a la estimación del año pasado de 44 millones.

