“Tótem” gana el premio a la mejor película en el Ariel

Ciudad de méxico (ap) — “tótem” culminó su recorrido por festivales y premiaciones al ser galardonada como la mejor película en los premios ariel de la academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas (amacc).

El aclamado filme de Lila Avilés, sobre la relación de una niña con su padre enfermo terminal de cáncer, fue elegido este año por México para ser su representante en la pasada entrega de los Oscar y el sábado por la noche, además de mejor película, se llevó los premios de dirección, guion original, coactuación femenina (en empate) para Montserrat Marañón y revelación actoral para la niña Naíma Sentíes, protagonista del filme.

“Ha sido una locura, me ha llevado más de 100 festivales internacionales, más de 40 países en distribución, más de 35 premios, ya la peli sonó y resonó, pero lo más bonito ha sido el contacto con el público”, dijo Avilés en entrevista con The Associated Press durante el encuentro de nominados al Ariel realizado previo a la gala efectuada en Guadalajara, Jalisco.

“Darnos cuenta de que es lo mismo en China que en Estados Unidos o que en Australia o en Perú... al final también en este universo de la diversidad somos bastante parecidas o parecidos”.

La película está actualmente disponible en el servicio de streaming Netflix. “Espero que esto de los Arieles sea otra ventanita para que a la gente le dé curiosidad”, señaló Avilés, quien este año fue invitada a formar parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas que otorga los Oscar, además de que Barbie le hizo una muñeca que forma parte de una colección de mujeres destacadas.

En la edición número 66 de los Ariel, también fue galardonado el filme “Temporada de huracanes” de Elisa Miller, adaptado de la novela homónima de la escritora mexicana Fernanda Melchor. El filme sobre un grupo de jóvenes que crece sin una guía adulta adecuada en un entorno sumamente violento de la provincia tropical mexicana se llevó los premios de guion adaptado, edición y maquillaje. También está disponible en Netflix.

“Me obsesioné con el libro, con Fernanda, con los personajes y me sentí hasta un momento responsable”, dijo Miller a la AP. “Hablamos mucho con los actores de cómo son niños sin amor y cómo básicamente México está hecho de niños sin amor y crianzas sin amor… justo siento que por eso es potente la novela y es un poco el espíritu que intenté rescatar, de muchísima compasión ante todos los personajes”.

El premio de mejor actriz fue para Adriana Llabrés de “Todo el silencio” y el de mejor actor para Noé Hernández de “Kokoloko”. La estatuilla de coactuación masculina fue para Fernando Cuautle de “Heroico”, mientras que el galardón de coactuación femenina se definió en un empate entre Marañón y Ludwika Paleta de “Todo el silencio”.

Diego del Río se alzó con el premio de mejor ópera prima por “Todo el silencio”, la historia de amor entre una mujer sorda y una actriz y profesora de lenguaje para sordos que descubre que está perdiendo la audición. El filme nominado al Oscar de J.A. Bayona “La sociedad de la nieve”, sobre los sobrevivientes de los Andes, fue elegido mejor película iberoamericana.

El retrato de Tatiana Huezo “El Eco” sobre la ardua vida de los habitantes de una apartada comunidad rural mexicana había sido nominado a mejor película. Obtuvo los premios de largometraje documental, fotografía y música original.

“Yo quiero sentir que a pesar de la fragilidad en la que viven estos seres humanos han adquirido algo que es único, que es una fortaleza casi extraordinaria para encarar la dificultad y que esta semilla ya está sembrada en ellos y mira para el futuro”, dijo Huezo a la AP.

Tres mujeres recibieron el Ariel de Oro a la trayectoria: la directora de arte Brigitte Broch, la actriz y cantante Angélica María y la cineasta Busi Cortés, recientemente fallecida.

AP