Tottenham cae ante Crystal Palace y queda al borde de la zona roja

El Crystal Palace agravó la crisis del Tottenham, al que ganó 3-1 como visitante este jueves en el cierre de la 29ª jornada de la Premier League.

Con este quinto revés consecutivo, el club campeón de la última Europa League y finalista de la Liga de Campeones europea en 2019 es decimosexto de la tabla, con apenas un punto más que el primer equipo en puestos de descenso, el West Ham (18º, 28 puntos).

El fantasma de un descenso a segunda división se hace cada vez más visible para el Tottenham, que no baja de la primera categoría desde la campaña 1977-1978.

El nuevo entrenador del equipo, Igor Tudor, ya había sufrido derrotas en los duelos anteriores ante Arsenal y Fulham. Sigue, por lo tanto, sin poder corregir el rumbo de un barco que continúa a la deriva y acumula ya once partidos de liga sin ganar.

En el partido de este jueves, el Tottenham llegó a adelantarse gracias a Dominic Solanke, que remató con acierto un centro de Archie Gray en el 35'.

Pero fue un simple espejismo: el Crystal Palace (14º), dominador hasta entonces, pudo remontar después.

El capitán y defensa central del Tottenham Micky van de Ven fue expulsado en el minuto 38 y todo se complicó ahí para los Spurs.

El senegalés Ismaïla Sarr, al que se le había anulado un tanto en el 30', pudo marcar de penal en el 40'.

El descuento de la primera parte fue letal para el Tottenham, ya que el Palace anotó dos veces, con el noruego Jorgen Strand Larsen (45+2') y Sarr (45+7'), en ambos casos asistidos por Adam Wharton.

Aficionados del Tottenham, muy enfadados, llegaron incluso a abandonar el recinto en el descanso y en la segunda parte los hinchas que siguieron en el estadio apenas animaron, mientras se escuchaba a los seguidores del Palace, que entonaban cánticos mofándose de su vecino.

El panorama se presenta muy preocupante para el Tottenham, que en sus próximos encuentros de Premier League deberá enfrentarse a Liverpool, Nottingham Forest -un rival directo por la permanencia- y Sunderland.

Entre medias afronta además su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones europea ante el Atlético de Madrid.