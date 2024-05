Tottenham cae también en Anfield, Aston Villa a un paso de la Champions

El Liverpool se impuso 4-2 en casa al Tottenham, este domingo en la 36ª jornada de la Premier League, lo que alivió al Aston Villa, que acaricia ya su clasificación a la próxima Liga de Campeones pese a haber caído 1-0 en Brighton poco antes.

Los 'Villanos' son cuartos y los últimos dentro de la zona de Champions, con siete puntos de margen sobre el Tottenham, quinto.

"No logramos un buen resultado y no merecimos más. No me importa el Tottenham, seguimos dependiendo de nosotros mismos", declaró el técnico español del Aston Villa, Unai Emery, después de la derrota de los suyos.

Quedan dos jornadas por disputarse, pero al Tottenham le queda otro partido pendiente [el 14 de mayo ante el Manchester City], por lo que podría sumar teóricamente nueve puntos más y matemáticamente no está descartado de esa pelea por el cuarto puesto.

Para aspirar de verdad al cuarto puesto, el Tottenham necesitaba ganar en Anfield y nunca tuvo cerca esa posibilidad.

El egipcio Mohamed Salah, enfadado el pasado fin de semana con su entrenador Jürgen Klopp, abrió el marcador en el minuto 16 y luego siguieron los tantos de Andy Robertson (45), el neerlandés Cody Gakpo (50) y Harvey Elliott (59), ese último con un misil a la escuadra.

El Tottenham soñó con una gran remontada por unos instantes, cuando acortó su desventaja con tantos del brasileño Richarlison (72) y del surcoreano Son Heung-min (77), pero el marcador ya no se movió.

Con 78 puntos, el Liverpool (3º) todavía puede ser matemáticamente campeón, pero sus opciones son muy reducidas.

"Los tres puntos bastan para hacer que este lugar sea especial. Anfield volvió a ser hoy un lugar especial", celebró Klopp.

Su equipo sigue a cuatro puntos del Manchester City (2º), que tiene un partido disputado menos, y a cinco unidades del líder Arsenal. Tanto City como Arsenal ganaron sus partidos el sábado, contra Wolverhampton (5-1) y Bournemouth (3-0), respectivamente.

Para el Tottenham fue su cuarta derrota seguida en liga, después de las sufridas ante Newcastle, Arsenal y Chelsea. Esa mala racha parece relegarles a jugar la Europa League la próxima temporada.

La derrota del Aston Villa en Brighton se había producido por un tanto del brasileño Joao Pedro en el minuto 87, de cabeza tras fallar un penal.

Con la Liga de Campeones muy cerca, un objetivo que el Aston Villa no consigue desde la temporada 1982-1983, los hombres de Unai Emery necesitan reaccionar ahora el jueves de la nueva semana en su viaje a Grecia, donde jugarán la vuelta de semifinales de la Conference League ante el Olympiakos, con el que perdió 4 a 2 en la ida en Birmingham.

- Pochettino no renuncia a Europa -

El otro partido del domingo en la Premier League fue un derbi londinense que terminó con una 'manita' (5-0) del Chelsea al West Ham (9º).

Con 54 puntos, el Chelsea es séptimo y está a dos puntos del Newcastle, sexto. Por el momento adelanta al Manchester United (8º, 54 puntos), que el lunes visita al Crystal Palace (14º).

El sexto puesto es clasificatorio para la próxima Conference League o incluso para la Europa League si el Manchester City gana la final de la Copa de Inglaterra, el 25 de mayo contra su vecino Manchester United.

En el partido de este domingo, el Chelsea inició en tromba, con tres goles antes del minuto 40, gracias a Cole Palmer (15), Conor Gallagher (30) y Noni Madueke (36).

En la segunda mitad completó la 'manita' un doblete del senegalés Nicolas Jackson (48, 80).

Para Palmer fue su 21º tanto en esta Premier League, en la víspera de su 22º cumpleaños.

Está siendo determinante esta temporada para el Chelsea, para el que ha dado además nueve asistencias de gol en esta liga.

Al Chelsea, campeón de Europa en 2012 y 2021, le quedan tres partidos por jugar en esta Premier League, contra Nottingham Forest, Brighton y Bournemouth.

El partido del domingo en Stamford Bridge sirvió además para el regreso de un atacante del Chelsea, el francés Christopher Nkunku, que llevaba más de dos meses de baja.

Nkunku entró en juego en el minuto 77. No jugaba desde la final de la Copa de la Liga que el Chelsea perdió el pasado 25 de febrero contra el Liverpool.

