Tottenham en crisis tras error de Frank y publicación de Romero en redes sociales

Era lo último que Thomas Frank necesitaba.

Mientras el asediado técnico del Tottenham caminaba por el Vitality Stadium tomando un espresso antes del partido de su equipo en la Liga Premier contra Bournemouth el miércoles, poco sabía que la bebida estaba en una taza adornada con el logotipo de Arsenal.

Sí, ese Arsenal, el acérrimo rival de Tottenham y el último equipo en visitar el estadio de Bournemouth.

“Definitivamente no me di cuenta”, afirmó Frank. “Es justo decir que no estamos ganando todos los partidos, así que sería absolutamente, completamente estúpido de mi parte tomar una taza con el emblema de Arsenal”.

Por muy tonto que sea —y Frank expresó su tristeza de que se destacara tal incidente— fue un gran error de relaciones públicas y podría convertirse en una imagen que defina una gestión que se está sumiendo en el caos.

Tottenham encajó un gol en el tiempo de descuento para perder 3-2 en Bournemouth y caer al puesto 14 en la liga de 20 equipos. Los Spurs han ganado solo dos de sus últimos 12 partidos de liga y la presión está aumentando sobre Frank y sus jugadores, quienes no parecen estar manejando bien la situación.

Después del partido, Micky van de Ven fue uno de los jugadores que se acercó a los descontentos aficionados del Tottenham que viajaron y se le vio gesticulando y discutiendo con uno de ellos en un acalorado intercambio.

Más tarde, el argentino Cristian Romero —compañero de Van de Ven en el centro de la defensa— publicó en Instagram un largo mensaje en el que se disculpó con los aficionados por los resultados. El recio zaguero también criticó duramente a personas no especificadas en el club.

“En momentos como este, deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo durante varios años”, escribió Romero. “Solo aparecen cuando las cosas van bien”.

“Nos quedaremos aquí trabajando, manteniéndonos unidos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantener la calma, trabajar más duro y avanzar todos juntos es parte del fútbol”, añadió.

Los aficionados de Tottenham están cada vez más descontentos con el estilo de juego pragmático bajo Frank, quien llegó en la pretemporada en reemplazo de Ange Postecoglou tras desvincularse de Brentford, otro club de la Premier.

Postecoglou llevó a Tottenham al título de la Liga Europa —y por lo tanto de vuelta a la Liga de Campeones— pero el 17º lugar en la liga provocó que perdiera su trabajo.

Es el papel de mayor perfil asumido por Frank, de 52 años, en una carrera como entrenador que incluye posiciones con las selecciones juveniles de Dinamarca y el club Brøndby. En Brentford, pudo trabajar en gran medida fuera del foco de atención y ganó elogios y respeto por el trabajo que hizo, manteniendo al equipo en la Premier y complicándole la vida a los clubes más grandes de Inglaterra con su habilidad táctica.

Sin embargo, la presión en los Spurs es mucho más intensa.

Frank reconoció que la última derrota fue "muy, muy difícil, realmente dolorosa".

"Por supuesto que la gente está frustrada, eso es natural", dijo. "Es muy difícil estar aquí ahora mismo y no pudimos sacar nada de lo que en general fue una buena actuación".

