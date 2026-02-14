Tottenham nombra a Igor Tudor como entrenador hasta final de temporada

Tottenham confirmó este sábado el nombramiento del croata Igor Tudor como entrenador interino hasta final de temporada, sustituyendo en el cargo al danés Thomas Frank, cesado esta semana por los malos resultados.

El exentrenador del Marsella y la Juventus, de 47 años, toma las riendas de los Spurs, que están sólo cinco puntos por encima de la zona de descenso en la Premier League, aunque clasificados directamente para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Tudor debutará en el banquillo del Tottenham el próximo 22 de febrero, en el derbi de Londres ante el líder de la Premier, el Arsenal.

Los Spurs sólo han ganado dos de sus 17 últimos partidos en Premier League, para un total de 12 puntos, y ya están eliminados en los dos torneos coperos del fútbol inglés.

Tras perder 2-1 contra el Newcastle en la última jornada del campeonato, Tottenham lleva ocho partidos consecutivos sin ganar, en la peor racha de resultados de los Spurs desde octubre de 2008.

El descontento de la afición no sólo se debe a los malos resultados, sino también a la inmovilidad del club en el último mercato de fichajes, pese a la plaga de lesionados que sufre el plantel (Pedro Porro, Rodrigo Bentancur, James Maddison, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Richarlison...)

Esta situación llevó incluso al capitán del equipo, el argentino Cristian Romero, a expresar su descontento con el club por la falta de refuerzos.