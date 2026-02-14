Tottenham nombra a Igor Tudor técnico interino hasta el final de la temporada

LONDRES (AP) — Tottenham nombró a Igor Tudor como entrenador interino el sábado, después de que Thomas Frank fuera despedido hace tres días.

El exentrenador de Juventus asume el cargo hasta el final de la temporada, en un momento en que los Spurs están apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso en la Liga Premier.

“Es un honor unirme a este club en un momento importante. Entiendo la responsabilidad que se me ha confiado y mi enfoque es claro: aportar mayor regularidad a nuestras actuaciones y competir con convicción en cada partido. Hay mucha calidad en esta plantilla y mi trabajo es organizarla, darle energía y mejorar nuestros resultados rápidamente”, manifestó Tudor.

Juventus despidió a Tudor el 27 de octubre tras tres derrotas consecutivas y una racha de ocho partidos sin ganar, con el gigante italiano en el octavo puesto de la Serie A.

El croata, de 47 años, estuvo anteriormente al frente de Lazio, Udinese, Marseille, Galatasaray, clubes en Croacia y en otros lugares.

Tudor es el sexto entrenador principal en menos de siete años en los Spurs desde que Mauricio Pochettino se marchó en 2019.

“Igor aporta claridad, intensidad y experiencia para asumir el mando en momentos difíciles y generar impacto. Nuestro objetivo es sencillo: estabilizar el rendimiento, maximizar la calidad dentro de la plantilla y competir con fuerza en la Premier League y la Liga de Campeones”, señaló el director deportivo de Tottenham, Johan Lange.

Frank fue despedido después de que no lograra dar continuidad a su éxito previo con el rival londinense Brentford.

A pesar de llevar a los Spurs a los octavos de final de la Liga de Campeones, Frank ha dirigido una desesperada campaña a nivel nacional. La derrota 2-1 ante Newcastle, recibida con abucheos de los aficionados locales, dejó al club sin una victoria en la liga en 2026.

La derrota en casa ante Newcastle amplió una pésima racha a una victoria en 11 partidos en la máxima categoría del fútbol inglés.

Los Spurs cayeron al 16º puesto de la clasificación, dos lugares por encima de la zona de descenso.

Frank fue nombrado al final de la temporada pasada, cuando Ange Postecoglou fue despedido pese a llevar a Tottenham a su primer trofeo en 17 años al ganar la Liga Europa, y a asegurar la clasificación a la Liga de Campeones.

El próximo partido de Tottenham será en casa ante el rival local Arsenal en la Liga Premier el 22 de febrero.

