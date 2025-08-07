Tottenham pierde 4-0 ante Bayern Múnich previo a la Supercopa de Europa contra el PSG

A seis días de enfrentarse al París SG por la Supercopa de Europa en Udine (Italia), el Tottenham perdió ante el Bayern Múnich por 4-0 este jueves en su sexto y último partido de pretemporada.

Campeón de la Europa League en mayo, el Tottenham se vio superado en el primer tiempo y se fue a vestuarios en desventaja después de un gol de su exdelantero Harry Kane.

Después de la pausa, Kingsley Coman amplió la renta. Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare sellaron la goleada en un estadio Allianz Arena, en Múnich, casi lleno (72.000 espectadores).

Los hombres de Thomas Frank, llegado este verano boreal al Tottenham, sufrieron así su primera derrota de la pretemporada, después de las victorias contra Reading (2-0) y Arsenal (1-0) y los empates ante Wycombe (2-2), Luton Town (0-0) y Newcastle United (1-1).

El PSG, ganador de la Liga de Campeones, regresó a los entrenamientos el miércoles, tres semanas y media después de su derrota 3-0 en la final del Mundial de Clubes contra Chelsea.