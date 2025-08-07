Tottenham pierde 4-0 ante Bayern Múnich previo a la Supercopa de Europa contra el PSG
<p>A seis días de enfrentarse al París SG por la Supercopa de Europa en Udine (Italia), el...
- 1 minuto de lectura'
A seis días de enfrentarse al París SG por la Supercopa de Europa en Udine (Italia), el Tottenham perdió ante el Bayern Múnich por 4-0 este jueves en su sexto y último partido de pretemporada.
Campeón de la Europa League en mayo, el Tottenham se vio superado en el primer tiempo y se fue a vestuarios en desventaja después de un gol de su exdelantero Harry Kane.
Después de la pausa, Kingsley Coman amplió la renta. Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare sellaron la goleada en un estadio Allianz Arena, en Múnich, casi lleno (72.000 espectadores).
Los hombres de Thomas Frank, llegado este verano boreal al Tottenham, sufrieron así su primera derrota de la pretemporada, después de las victorias contra Reading (2-0) y Arsenal (1-0) y los empates ante Wycombe (2-2), Luton Town (0-0) y Newcastle United (1-1).
El PSG, ganador de la Liga de Campeones, regresó a los entrenamientos el miércoles, tres semanas y media después de su derrota 3-0 en la final del Mundial de Clubes contra Chelsea.
Otras noticias de Bayern Munich
- 1
Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año
- 2
La boda soñada de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: de la fiesta llena de famosos a una familia de cinco y una separación inesperada
- 3
Alineación planetaria: el espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse
- 4
El caso $LIBRA: el fiscal ordenó un estudio de trazabilidad sobre operaciones millonarias atribuidas a Hayden Davis tras su encuentro con Milei