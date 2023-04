Tottenham se derrumba en Newcastle y ve alejarse la Champions

Con un 5-0 en contra en 21 minutos de partido, el Tottenham comprometió seriamente sus opciones de disputar la próxima Liga de Campeones al perder 6-1 en casa de un rival directo como el Newcastle, este domingo en la 32ª fecha de la Premier League.

Los Spurs, quintos, tienen ahora 6 puntos menos que el Manchester United (4º) y que el Newcastle (3º), y con dos y un partido más jugados respectivamente.

El arranque del partido en Newcastle fue completamente loco con los Magpies marcando en prácticamente cada uno de sus acercamientos al área.

La pesadilla de Hugo Lloris en la portería comenzó cuando rechazó un disparo del brasileño Joelinton a los pies de Jacob Murphy, que marcó a los 61 segundos de juego.

Luego marcó Joelinton tras driblar a Lloris después de un error de la defensa (6).

El legendario arquero de la selección francesa ni siquiera se movió en un disparo sublime de 27 metros de Murphy (9).

Y una apertura increíble con el exterior del pie de Joe Willock encontró al sueco Alexander Isak al espacio de la defensa de los Spurs para que marcara el 4-0 (19).

Continuó la fiesta dos minutos después, con el antiguo jugador de la Real Sociedad firmando su doblete tras un pase de tacón de Sean Longstaff.

Solo el Manchester City contra el Watford en septiembre 2019 había tardado menos tiempo en marcar una manita, 18 minutos.

Lloris se retiró lesionado al descanso del partido. "No sé si es un músculo pero es cerca de la cadera. He sentido algo que se movía y no parecía bueno, pero veremos mañana o en dos días después del escáner", dijo en Sky Sports el antiguo internacional galo, reemplazado por Fraser Forster.

Al comienzo de la segunda parte, Harry Kane redujo la diferencia (49) pero en el 68 Callum Wilson, dos minutos después de haber entrado por Isak, marcó el tanto del 'set' definitivo (6-1).

- 'Falta de orgullo' -

"Es realmente humillante y lo primero que hay que hacer es disculparse ante los aficionados", admitió Lloris.

"Es difícil de analizar tan pronto pero lo primero que nos faltó fue orgullo", añadió.

Unas palabras que hacen eco de las pronunciadas por Antonio Conte, que había denunciado el "egoísmo" de unos jugadores que "no quieren ayudarse unos a otros", durante una conferencia de prensa después de un 3-3 contra el colista Southampton, días antes de su destitución a finales de marzo.

"No podemos escondernos detrás de los problemas del club, somos profesionales y hoy faltaron muchas cosas", señaló Lloris, aludiendo a la ausencia de entrenador para la próxima temporada y la suspensión del director deportivo Fabio Paratici, implicado en el escándalo de traspasos irregulares de la Juventus cuando él se hallaba en el club italiano.

Los londinenses se jugarán sus últimas opciones para terminar en el top 4 con la recepción al Manchester United y una visita al Liverpool en los próximos días.

En el otro partido de este domingo, el West Ham (13º) goleó 4-0 al Bournemouth (15º), tres puntos muy valiosos para alejarse del descenso, del que le separan seis unidades.

Marcaron Michail Antonio (5), el brasileño Lucas Paqueta (12) Declan Rice (43) y el español Pablo Fornals (72), con un remate de escorpión espectacular.

hap/obo/iga/pm

AFP