Tottenham tumba al City con gol récord de Kane, Keylor debuta con nota

El Tottenham (5º) ganó 1-0 en su estadio al Manchester City (2º) con un gol de su capitán Harry Kane, que se convirtió en el mejor artillero de la historia de los 'Spurs', este domingo en una 22ª jornada en la que Keylor Navas debutó con sobresaliente con el Nottingham Forest.

Con este triunfo el Tottenham se sitúa a un punto del Newcastle, cuarto, en la última posición que clasificaría para la próxima Champions, que tiene un partido menos.

Además le echa una mano a su vecino el Arsenal, que perdió 1-0 ante el Everton el sábado, pero que conserva sus cinco puntos de ventaja como líder con el City, que desaprovechó la opción de situarse a dos.

- Cerca de Rooney y Shearer -

El gran nombre de la jornada es el de Harry Kane, que alcanzó los 267 goles contando todas las competiciones y superó a la leyenda de los 'Spurs' de los años 70 Jimmy Greaves (266).

Kane logró su 17ª diana en la actual liga, convirtiéndose en el tercer jugador en superar los 200 tantos en la era Premier League, en 304 partidos.

A los 29 años está muy cerca de Wayne Rooney (208) y no tan lejos de Alan Shearer y sus 260 tantos.

"Es difícil encontrar palabras, estoy muy contento porque lo he logrado con un triunfo enfrente de nuestros aficionados, es un momento que no olvidaré. Cuando comencé a jugar en la Premier League no entraba ni en mis sueños más locos marcar 200 goles", dijo Kane.

Su 267º gol de récord está lejos de ser el más bonito que ha marcado. En una presión bien coordinada que le habrá gustado a su técnico Antonio Conte, ausente del partido al recuperarse de una operación para retirar su vesícula biliar, Pierre-Emile Hojbjerg recuperó el balón en los pies de Rodri y jugó con Kane, que cruzó ante Ederson (minuto 15).

El City sigue lejos de su mejor versión. Este domingo sufrió para romper la estructura defensiva de los locales. Entre sus mejores ocasiones, un disparo al larguero de Riyad Mahrez y un tiro violento del argentino Julián Álvarez, de nuevo titular junto a Erling Haaland muy discreto.

- 'Sobresaliente y sereno' -

En el otro partido de este domingo el portero internacional costarricense Keylor Navas debutó con el Forest (13º) con un triunfo por 1-0 ante el Leeds (17º), rival directo por la permanencia, un resultado que permite a los de Nottingham situarse seis puntos por encima del descenso.

Un solitario tanto del internacional galés Brennan Johnson al cuarto de hora de partido (14), con un gran disparo de volea desde fuera del área, fue suficiente para dejar los tres puntos en el City Ground.

No obstante, el éxito del equipo local no se explicaría sin la aportación de Navas, que ya en su debut se convirtió en el héroe del partido ,con varias atajadas que evitaron que los de Leeds se llevaran algún premio.

"No necesitan que les hable de su experiencia y el éxito que ha tenido en su carrera... Estuvo brillante en la primera parte, sobresaliente y sereno. Lo obvio son las paradas y merece todo el crédito por ello, pero me encanto su compostura y la manera en que gestionó el partido y tomó decisiones, disfruté esta parte de su actuación", dijo su técnico Steve Cooper.

Cedido por el París SG, donde no tenía sitio ante la competencia del italiano Gianluigi Donnarumma, Navas es uno de los fichajes del Forest en la ventana de enero para evitar el descenso, en la primera temporada en la élite del doble campeón de Europa desde la temporada 1998-1999.

Hap/pm/mcd

AFP