Tottenham, un grande del fútbol inglés en peligro

Miembro histórico del Big Six de la Premier League, el Tottenham coquetea con el descenso a la segunda inglesa, víctima de su inestabilidad estructural, antes de recibir al Crystal Palace el jueves en la 29ª fecha

Su nuevo entrenador, el croata Igor Tudor, no ha comenzado con buen pie su andadura en el club londinense, derrotado 4-1 en su debut por el Arsenal, y ahora tiene ante sí otro derbi para enderezar el rumbo de un equipo que ocupa el puesto 16, con sólo cuatro puntos de colchón sobre la zona de descenso

Un abismo que toma cuerpo entre los temores de su afición. Los Spurs se han mantenido en la Premier desde la creación del poderoso campeonato inglés, en 1992

Volver a verse en la segunda división, medio siglo después de la última vez (1977-1978), produce "escalofríos sólo de pensarlo", reconoció Tim Sherwood, antiguo jugador y entrenador del club del norte de Londres

Una serie de diez partidos sin ganar hace sentir las llamas del infierno

- Tudor por Frank -

Esa racha precipitó el adiós a Thomas Frank, destituido ocho meses después de su llegada y reemplazado por Tudor para lo que resta de temporada

El croata es el sexto entrenador permanente del equipo desde la marcha del argentino Mauricio Pochettino en 2019

En aquel momento, visto con la perspectiva del tiempo, la situación era idílica en un equipo con Hugo Lloris bajo palos y Harry Kane como goleador, recién instalado en su moderno recinto Tottenham Hotspur Stadium, y con el regusto reciente de la final alcanzada de la Champions League

Siete años después los nubarrones se acumulan sobre esta institución inglesa con gran número de aficionados, y miembro del Big Six junto a Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City y United

"Han construido un estadio y un centro de entrenamiento increíbles, pero cuando miras sus gastos, y en particular su estructura salarial, se constata que no se trata de un gran club", afirmó Ange Postecoglou la semana pasada en el podcast The Overlap

El antiguo entrenador de los Spurs (2023-2025) aludió a los fichajes frustrados de jugadores como Pedro Neto, Bryan Mbeumo, Antoine Semenyo o Marc Guehi

Para el australiano, la "falta de riesgo" en la estrategia de club explicaría la situación actual

Con Big Ange, Tottenham ya sufrió en la Premier League la temporada pasada, que terminó 17º. Pero al mismo tiempo conquistó la Europa League, su primer título desde 2008

Postecoglou fue despedido dos semanas después del triunfo en la Europa League. Poco después, en septiembre, se bajó del barco el presidente ejecutivo, Daniel Levy

