Tottenham vence a Everton; logra su mejor inicio desde 1963

MANCHESTER , Inglaterra (AP) ‚ÄĒ El efecto de Antonio Conte es evidente en el Tottenham.

Una victoria por 2-0 sobre el Everton el s√°bado se tradujo en el mejor inicio que han tenido los Spurs en una campa√Īa de la Liga Premier inglesa en la historia tras 10 fechas.

Con 23 puntos, Tottenham alcanz√≥ al Manchester City, que marcha en el segundo puesto. La √ļltima vez que los Spurs sumaron esta cantidad de puntos a estas alturas fue en 1963, cuando no exist√≠a el concepto de la Premier.

Y el equipo luce ahora como un genuino candidato al cetro, alentado por su buena foja frente al City. Su primer encuentro previsto para esta campa√Īa se pospuso el mes pasado, a ra√≠z de la muerte de la reina Isabel II.

Pero Conte no est√° decepcionado por aplazamiento. Los Spurs se est√°n preparando de maravilla.

Pep Guardiola ha llevado a que el City domine Inglaterra y ha armado quiz√°s el plantel m√°s poderoso de Europa. Pero Conte ha probado que sabe ganar, como lo hizo en Juventus, Chelsea y el Inter.

Con goles de Harry Kane y Pierre-Emile Hojbjerg, Tottenham conservó su invicto como local.

Derribado en el área por Jordan Pickford, Kane abrió el marcador de penal a los 59 minutos. Hojbjerg sentenció el encuentro sobre el final.

No todo fueron buenas noticias para los Citizens. Conte debi√≥ ordenar la sustituci√≥n de Richarlison a los 52 minutos. El delantero brasile√Īo apareci√≥ despu√©s en la zona mixta, con muletas y al borde del llanto.

‚ÄúDesde luego, √©l est√° fuera para el partido del Manchester United‚ÄĚ, dijo Conte, de cara al partido previsto para el mi√©rcoles en Old Trafford. ‚ÄúSinti√≥ algo en la pantorrilla y no estar√° disponible para el partido ante el United. No s√© si requiera un poco m√°s de tiempo para recuperarse‚ÄĚ.

Este domingo, Manchester City, visita a Liverpool.

En otros resultados, Wolverhampton Wanderers venció a Nottingham Forest 1-0 y salió de la zona de descenso; Fulham y Bournemouth empataron 2-2; y Leicester empató con Crystal Palace 0-0.

AP