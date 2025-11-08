Tottenham y Man United anotan en tiempo de descuento para empatar 2-2 en la Liga Premier

Tottenham y Manchester United anotaron goles en el tiempo de descuento el sábado en un final frenético que culminó en un empate 2-2 en la Liga Premier League.

Justo cuando parecía que el cabezazo de Richarlison en el primer minuto del tiempo añadido había asegurado la victoria para Tottenham, United igualó con un cabezazo propio de Matthijs de Ligt cinco minutos después.

United extendió su racha invicta en la liga a cinco partidos —tres victorias seguidas de dos empates fuera de casa—, logrando su mejor racha en el año de gestión de Ruben Amorim, quien claramente se beneficia de tener más tiempo para preparar los partidos debido a la falta de participación europea esta temporada.

Tottenham solo ha ganado uno de sus seis partidos en casa hasta ahora, pero mostró una resistencia encomiable al recuperarse tras conceder un gol a los 32 minutos a Bryan Mbeumo, su quinto de la campaña.

Los anfitriones dominaron la segunda mitad y lograron el empate en el 84 gracias a un disparo del suplente Mathys Tel que se desvió De Ligt. Tel solo había estado en el campo durante cinco minutos, tras entrar por Xavi Simons en un cambio que fue abucheado por algunas secciones del público local en el Tottenham Hotspur Stadium.

Cuando Richarlison desvió el disparo de Wilson Odobert desde el borde del área, Tottenham parecía ser el gran favorito para llevarse los tres puntos, especialmente considerando que United estaba con diez hombres en ese momento debido a una lesión del suplente Benjamin Sesko. United había utilizado a los cinco suplentes y no pudo reemplazar al delantero.

Al concluir, Tel dijo que tenía un sentimiento de "50-50".

"En la segunda mitad, nuestra reacción fue buena, cambiamos el juego", dijo el delantero francés. "Pero también estamos enojados porque teníamos que ganar hoy".

Más tarde, Arsenal lleva una ventaja de seis puntos a un partido en Sunderland, mientras que Chelsea recibe a Wolverhampton en uno de los otros tres partidos.

___

Steve Douglas está en https://twitter.com/sdouglas80

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes