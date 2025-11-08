Tottenham y Manchester United se reparten los puntos tras un trepidante duelo

Partido loco para abrir la undécima jornada de la Premier League: Tottenham y Manchester United empataron este sábado a dos goles, un resultado que mete a los londinenses en el podio provisional del campeonato inglés.

Los visitantes se adelantaron en el marcador en la primera parte, con un tanto del camerunés Bryan Mbeumo (32'), pero los locales remontaron en los últimos minutos con los goles del francés Mathys Tel (84') y del brasileño Richarlison en el descuento (90+1').

Cuando parecía que los tres puntos se quedarían en la capital británica, el neerlandés Matthijs de Ligt apareció para sellar el empate con un cabezazo en una de las últimas acciones del partido (90+6') y permitir a su equipo enlazar cinco juegos consecutivos sin perder.

Tras este resultado, los Spurs suman 18 puntos y se colocan en la tercera plaza provisional, igualados a puntos con el United (7º) y otros tres equipos: Liverpool, Sunderland y Bournemouth, que aún tienen que jugar sus partidos.

Los Reds, tras imponerse el martes al Real Madrid en la Liga de Campeones, jugarán el domingo contra el Manchester City, segundo clasificado provisional con 19 puntos, a uno del líder Arsenal, que este sábado visita al Sunderland, una de las revelaciones del campeonato.

jta-cyj/mcd/raa/