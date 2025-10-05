Toulouse frena racha del Lyon con doblete del brasileño Emersonn

Un doblete en los últimos minutos del brasileño Emersonn permitió al Toulouse vencer 2-1 al Lyon, que no supo gestionar una victoria que parecía asegurada.

El Lyon, que arrancó la jornada empatado a puntos con el París Saint-Germain en el primer puesto, se mantiene en las primeras posiciones pese al tropiezo, con 15 unidades, las mismas que el Marsella y que los parisinos, que jugarán también este domingo.

Un gol del belga Malick Fofana (24') dio ventaja a los locales, con un 1-0 que se mantuvo en el marcador hasta los últimos instantes del partido.

Emersonn, que había entrado en el minuto 71, mostró peligro desde sus primeros instantes sobre el césped y tuvo su primera gran ocasión en el 72.

El brasileño empató con un tiro desviado por Clinton Mata, que pasó por encima del guardameta Dominik Grief (87') y en los últimos instantes, remató de cabeza un córner para dejar en silencio al estadio Groupama.

El Toulouse, que no había ganado ninguno de sus últimos diecisiete partidos contra el Lyon, sumó su tercera victoria de la temporada. Pone así fin también a una serie de cuatro partidos sin victoria y alcanza provisionalmente la novena posición.

