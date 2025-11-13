Toyota anuncia inversión de US$ 10.000 millones en EEUU

El gigante automovilístico japonés Toyota, líder mundial del sector, anunció el jueves que invertirá hasta US$10.000 millones adicionales en Estados Unidos en los próximos cinco años, lo que confirma una cifra adelantada por el presidente Donald Trump.

El anuncio se produce en momentos en que Washington presiona a Japón para que realice inversiones por un valor de US$550.000 millones en territorio estadounidense, a cambio de una reducción de los aranceles impuestos a las empresas niponas.

Esta nueva inyección de recursos "elevará el total de las inversiones de la empresa en Estados Unidos a cerca de US$60.000 millones desde el inicio de sus actividades en territorio estadounidense hace casi 70 años", precisó Toyota en un comunicado.

La empresa no detalló ningún calendario para su puesta en marcha ni proporcionó una lista de proyectos.

En febrero, Toyota indicó que sus inversiones acumuladas ya realizadas en Estados Unidos ascendían a US$49.000 millones.

El grupo emplea a unas 50.000 personas en ese país, donde cuenta con 11 fábricas.

Durante una visita a Tokio a finales de octubre, Trump había dicho que Toyota tenía previsto invertir US$10.000 millones adicionales en Estados Unidos, aunque en ese momento la compañía matizó que era "difícil confirmar con exactitud la cifra".

Entre abril y septiembre, Washington impuso aranceles del 25% a los automóviles japoneses. A mediados de septiembre, los gravámenes fueron limitados al 15%.

jug/ms/arm/atm