Toyota aumenta sus previsiones de utilidades "pese a aranceles" de EE. UU.

El gigante automovilístico japonés Toyota aumentó el miércoles sus previsiones de ingresos operativos y beneficios para el actual año fiscal, pese al impacto de los aranceles estadounidenses.

Sin embargo, las acciones de la firma cayeron hasta un 5% en Tokio porque los nuevos cálculos estuvieron por debajo de las expectativas del mercado.

"Pese al impacto de los aranceles estadounidenses, hemos continuado desarrollando nuestros esfuerzos de mejora, como aumentar el volumen de ventas, mejorar los costos y expandir las ganancias de la cadena de valor", indicó Toyota, mayor fabricante mundial de vehículos por unidades vendidas.

Para el año fiscal que concluye en marzo de 2026, Toyota espera un ingreso operativo de 3,4 billones de yenes (US$22.100 millones), superior a su previsión inicial de 3,2 billones de yenes.

No obstante, es inferior a la proyección de consenso del mercado de 3,86 billones de yenes, según la agencia financiera Bloomberg News.

El beneficio neto está proyectado en 2,9 billones de yenes, superior a la previsión anterior de 2,7 billones de yenes, señaló Toyota.

Agregó que las ventas esperadas para este año deberán alcanzar 49 billones de yenes, más que su pronóstico de agosto de 48,5 billones de yenes.

Autoridades comerciales alcanzaron en julio un acuerdo para reducir a 15% los aranceles estadounidenses a los productos japoneses, en lugar del 25% anterior.

Pero los autos japoneses enfrentaron un gravamen superior, de 27,5%, y la reducción a 15% entró en vigor a mediados de septiembre para los vehículos.

Así, las exportaciones de autos japoneses a Estados Unidos cayeron 24% interanual en septiembre, un golpe para el sector que responde por 8% de los empleos en Japón.

La empresa había reducido sus previsiones en agosto debido a los aranceles estadounidenses.

