Toyota llamará a revisión unos 162.000 vehículos en EEUU por una pantalla defectuosa

23 ene (Reuters) - Toyota comunicó el viernes que estaba llevando a cabo una llamada a revisión de seguridad que afectaba a unos 162.000 vehículos en Estados Unidos debido a una pantalla multimedia defectuosa.

La llamada a revisión incluye determinados modelos de Toyota Tundra y Tundra Hybrid de los años 2024-2025.

La pantalla multimedia puede quedar atascada en una vista de la cámara o mostrar una imagen en negro en determinadas circunstancias en los vehículos sujetos, el fabricante de automóviles japonés dijo en un comunicado, potencialmente no cumplir con una norma de seguridad federal.

Los clientes serán notificados de este problema a finales de marzo, añadió.

(Reporte de Hyunsu Yim en Barcelona; Edición de Kirsten Donovan)