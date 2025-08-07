Toyota reporta caída del 37% en ganancias y reduce pronóstico por aranceles de Trump

TOKIO (AP) — Las ganancias de Toyota cayeron un 37% en el trimestre de abril a junio, informó la compañía el jueves, reduciendo sus previsiones de ganancias para todo el año en gran medida debido a los aranceles del presidente Donald Trump.

El fabricante de automóviles japonés explicó que basó su informe en la suposición de que los aranceles de Trump sobre las exportaciones de Japón, incluidos los automóviles, serían del 12,5% a partir de este mes. Actualmente, se sitúan en el 15%.

El principal fabricante de automóviles del mundo también fabrica vehículos en México y Canadá. Sus ventas trimestrales aumentaron un 3%.

El estado de esas exportaciones es incierto ya que México y Canadá son beneficiarios del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, renegociado a partir de un pacto de los años 90 durante el primer mandato de Trump, que eliminó la mayoría de los aranceles y barreras comerciales entre los tres países.

Las ganancias de Toyota Motor Corp. de abril a junio totalizaron 841.000 millones de yenes (US$5700 millones), una caída desde 1,33 billones de yenes en el mismo período de 2024. Las ventas trimestrales aumentaron un 3% a 12 billones de yenes (US$82.000 millones).

Toyota dijo que los aranceles le costaron a su ganancia operativa trimestral 450.000 millones de yenes (US$3000 millones). Los esfuerzos de reducción de costos y el impacto negativo de un tipo de cambio desfavorable también afectaron sus resultados.

La compañía, que fabrica el sedán Camry y los modelos de lujo Lexus, pronosticó una ganancia de 2,66 billones de yenes (US$18.000 millones) para el año fiscal completo que termina en marzo de 2026, una caída desde un pronóstico anterior de una ganancia de tres,uno billones de yenes (US$21.000 millones).

Toyota ganó casi 4,8 billones de yenes en el año fiscal anterior.

“A pesar de un entorno externo desafiante, hemos continuado realizando inversiones integrales, así como mejoras como el aumento de las ventas unitarias, reducciones de costos y expansión de las ganancias de la cadena de valor”, afirmó la empresa en un comunicado detallando sus esfuerzos para minimizar el impacto de los aranceles.

A nivel minorista, Toyota vendió 2,4 millones de vehículos a nivel mundial, con un crecimiento de ventas en Japón, América del Norte y Europa respecto al año anterior, cuando las ventas minoristas globales totalizaron 2,2 millones de vehículos.

Los analistas dicen que Toyota probablemente sea una de las más afectadas por los aranceles entre las empresas globales, incluso en comparación con otros fabricantes de automóviles japoneses.

También el jueves, Toyota anunció que estaba construyendo una nueva fábrica en Japón que espera tener operativa a principios de la década de 2030. Está adquiriendo un sitio en la ciudad de Toyota, en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, donde se encuentra la sede del fabricante de automóviles.

Los modelos que se producirán allí aún no se han decidido, pero la planta será parte del plan de la compañía para mantener una capacidad de producción de tres millones de vehículos en Japón, según Toyota. Anunciada como “una planta del futuro”, también contará con nueva tecnología adaptada para lo que Toyota dijo será una fuerza laboral diversa.

