Toyota será el patrocinador principal del equipo Haas de la F1

Abu Dabi, 4 dic (Reuters) - Toyota Gazoo Racing, la división de automovilismo del fabricante japonés de automóviles, se convertirá en el patrocinador principal del equipo Haas de Fórmula Uno la próxima temporada, en un acuerdo que refuerza una asociación técnica ya existente.

La escudería estadounidense, que utiliza motores Ferrari y mantiene estrechos lazos con Maranello, ha anunciado que pasará a llamarse TGR Haas F1 a partir de 2026.

Haas, el más pequeño de los 11 equipos que formarán la parrilla de salida la próxima temporada, es octavo en la clasificación antes del Gran Premio de Abu Dabi de este fin de semana.

Las partes anunciaron en octubre un acuerdo de colaboración técnica plurianual con Toyota, lo que supuso el regreso del mayor fabricante japonés de automóviles a la F1 por primera vez desde 2009.

Toyota ha proporcionado servicios de diseño, técnicos y de fabricación y ha utilizado la asociación para desarrollar jóvenes pilotos, ingenieros y mecánicos.

El equipo desvelará sus colores distintivos para 2026 en internet el 23 de enero, antes de realizar un primer test a puerta cerrada en el Circuit de Catalunya, en Barcelona, del 26 al 30 de enero. (Reporte de Alan Baldwin; Editado en español por Javier Leira)