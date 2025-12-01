TPI.- HRW pide a los países del TPI que defiendan el tribunal ante ataques de EE. UU. y Rusia, entre otros países

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado este lunes a los países miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI) a "mantenerse firmes" en su defensa de la corte, así como para hacer cumplir las resoluciones judiciales contra los miembros que no arresten ni entreguen a las personas buscadas por esta entidad, mientras que ha señalado a algunos como Estados Unidos y Rusia por "atacarla".

HRW ha acusado a través de un comunicado a "Estados Unidos y Rusia, entre otros países", de estar atacando al TPI "decididos a socavar su mandato". Ante esta situación, la directora de justicia internacional de Human Rights Watch, Liz Evenson, ha instado a los países miembros a "mantenerse firmes en su defensa de la corte para que la justicia imparcial siga siendo un elemento fundamental del orden internacional basado en normas".

"Los esfuerzos gubernamentales por debilitar al TPI reflejan ataques más amplios contra el Estado de derecho global, con el objetivo de incapacitar a las instituciones que buscan exigir responsabilidades a los responsables de los peores crímenes", ha incidido en su defensa de la necesidad de que los países miembros, que comienzan este lunes en La Haya la 24ª sesión de la asamblea de estados parte, protejan el tribunal.

De este modo, la ONG ha señalado a la Administración de Donald Trump en Estados Unidos por imponer sanciones contra funcionarios del tribunal "en un atentado contra la justicia y el Estado de derecho internacional". En este sentido, ha advertido de que si ese tipo de medidas "no se controlan, (...) podrían suponer un grave retroceso en la lucha mundial contra la impunidad".

Asimismo, HRW ha señalado también a Rusia por sus órdenes de arresto emitidas en 2023 y 2024 contra varios cargos del TPI, y a Italia, Hungría y Tayikistán por no "cooperar en la detención de personas buscadas por el Tribunal que se encontraban en su territorio", recordando el caso específico de Budapest, por "no arrestar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante su visita en abril".

"El TPI tiene deficiencias, pero sigue siendo el tribunal de última instancia para miles de víctimas y sus familias que no tienen a quién recurrir", ha indicado Evenson. "Al permanecer unidos en su sesión anual, los países de el TPI pueden enviar un mensaje alto y claro de que permanecerán firmes e implacables en la lucha por la justicia", ha agregado, en un comunicado que también argumenta como necesaria la aprobación de un presupuesto con fondos suficientes para asegurar la "resiliencia" de la corte, así como su mandato.