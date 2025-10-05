Trabajada victoria de Djokovic para avanzar a 3ª ronda de Shanghái

El tenista serbio Novak Djokovic, que no competía desde su derrota en semifinales del US Open frente a Carlos Alcaraz hace justo un mes, tuvo que emplearse para derrotar al alemán Yannick Hanfmann en segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái.

El serbio de 38 años, actual N.º 5 del ranking, se impuso por 4-6, 7-5 y 6-3.

Tras perder el primer set, el serbio evitó el tie break en el segundo al romper por primera vez el servicio de Hanfmann, hasta entonces impecable en ese ejercicio, en el 12º juego y forzar la tercera manga.

Con el partido igualado, Djokovic aprovechó la oportunidad que tuvo en el cuarto juego para romper de nuevo el servicio de su rival, suficiente para sellar la victoria y clasificarse para la siguiente ronda, en la que se medirá al español Jaume Munar.

"Fui superado por un jugador mejor durante set y medio", admitió Djokovic tras el partido. "Tuve que aferrarme para mantenerme en el partido".

Djokovic fue uno de los pocos cabezas de serie que sobrevivió en esta jornada dominical, en la que perdieron el estadounidense Taylor Fritz, el argentino Francisco Cerúndolo, el checo Tomas Machac y el francés Ugo Humbert.

