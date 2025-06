Trabajador aduanero congoleño que resistió la corrupción es nuevo modelo de santidad de la Iglesia

ROMA (AP) — El Vaticano está beatificando el domingo a un trabajador de aduanas congoleño que fue asesinado por resistirse a un soborno, ofreciendo a los jóvenes de un lugar con corrupción endémica un nuevo modelo de santidad: alguien que se negó a permitir que arroz en mal estado se distribuyera a personas pobres.

El jefe de la oficina de canonización del Vaticano, el cardenal Marcello Semeraro, está presidiendo la ceremonia de beatificación el domingo en una de las basílicas pontificias de Roma, San Pablo Extramuros.

El evento está atrayendo a peregrinos congoleños y a gran parte de la comunidad católica congoleña de Roma, quienes tendrán una audiencia especial el lunes con el papa Leo XIV.

Floribèrt Bwana Chui Bin Kositi fue secuestrado y asesinado en 2007 después de que se negara a permitir que arroz rancio de Ruanda fuera transportado a través de la frontera hacia la ciudad de Goma, en el este de la República Democrática del Congo.

Como funcionario de la oficina de control de calidad de aduanas del gobierno congoleño, el joven de 26 años conocía los riesgos de resistirse a los sobornos ofrecidos a los funcionarios públicos, pero también conocía los riesgos de permitir que alimentos en mal estado se distribuyeran a los más desesperados.

"En ese día, esos mafiosos se encontraron frente a un joven que, en nombre del Evangelio, dijo 'No'. Se opuso", declaró su amiga Aline Manani. "Y Floribèrt, creo que para mí personalmente, diría que para todos los jóvenes, es un modelo a seguir".

El papa Francisco reconoció a Kositi como mártir de la fe a finales del año pasado, poniéndolo en el camino hacia la beatificación y posiblemente a convertirse en el primer santo del Congo. La medida encajó en la comprensión más amplia del papa sobre el mártir como un concepto de justicia social, permitiendo que aquellos considerados asesinados por hacer el trabajo de Dios y seguir el Evangelio sean considerados para la santidad.

"Nuestro país casi tiene la medalla de oro por corrupción entre los países del mundo", indicó el obispo de Goma, Willy Ngumbi, a los periodistas la semana pasada. "Aquí, la corrupción es verdaderamente endémica. Así que, si al menos pudiéramos aprender de la vida de este joven que todos debemos luchar contra la corrupción... creo que eso sería muy importante".

El año pasado, Transparencia Internacional le dio al Congo una de las peores calificaciones en su índice de percepción de la corrupción, clasificándolo en el puesto 163 de 180 países encuestados y con una puntuación de 20 en la escala de la organización de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 muy limpio.

La beatificación ha traído alegría a Goma en un momento de angustia.

Los combates violentos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda han llevado a la muerte de miles de personas y la captura de la ciudad por parte de los rebeldes ha exacerbado lo que ya era una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

Ha renovado las esperanzas de muchos en el país de más de 100 millones de personas cuyo desarrollo ha sido obstaculizado por la corrupción crónica, sobre la cual Francisco arremetió durante su visita de 2023 al país.

Hablando entonces en el estadio de Kinsasa, Francisco señaló que Kositi "podría fácilmente haber hecho la vista gorda; nadie se habría enterado, e incluso podría haber progresado como resultado. Pero como era cristiano, rezó. Pensó en los demás y eligió ser honesto, diciendo no a la suciedad de la corrupción".

El sacerdote italiano que encabezó el caso de santidad de Kositi, el Rev. Francesco Tedeschi, lo conoció a través de su trabajo con la Comunidad de Sant'Egidio. Se quebró el sábado al recordar el ejemplo de Kositi y el llamado de Francisco para que la iglesia reconozca la santidad ordinaria en los "santos de al lado".

"Al final, esto fue lo que Floribert era, porque solo era un chico", manifestó Tedeschi mientras comenzaba a llorar.

En la Escuela de Paz Floribert Bwana Chui de Goma, que lleva el nombre de Kositi y aboga por la justicia social, su beatificación está alentando a todos los que lo ven como un modelo a seguir, expresó el director de la escuela, Charles Kalimba, a The Associated Press.

"Es una lección para cada generación, para la próxima generación, para la generación presente y para todas las personas. La vida de Floribert es un punto positivo que debe presentarse a la nación congoleña. Estamos en un país donde la corrupción casi está permitida, y este es un desafío que debe asumirse", dijo Kalimba.

El Rev. Tedeschi dijo que la designación de mártir reconoce que Kositi murió por la fe, porque su decisión de no aceptar los alimentos en mal estado fue inspirada por la idea cristiana de la dignidad de todos, especialmente de los pobres.

Ser declarado mártir exime a Kositi del requisito de que se le atribuya un milagro a su intercesión antes de ser beatificado, acelerando así el proceso para llegar al primer paso hacia la santidad. Sin embargo, el Vaticano debe confirmar un milagro atribuido a su intercesión para que sea canonizado, un proceso que puede llevar años o más.

Kambumba contribuyó desde Goma, Congo, y Asadul desde Dakar, Senegal. Trisha Thomas contribuyó desde Roma.

