Trabajador muere en un ataque ruso a una mina de carbón en el este de Ucrania, según la empresa

KIEV, 26 ago (Reuters) -

Un minero murió y tres resultaron heridos en un ataque ruso contra una mina de carbón propiedad de la mayor empresa energética de Ucrania, DTEK, cerca de las líneas del frente en la región oriental de Donetsk, informó el martes la compañía.

Las fuerzas de invasión rusas han intensificado en las últimas semanas su ofensiva en el este de Ucrania, donde se encuentran la mayoría de las minas de carbón del país.

“El ataque dañó los edificios y equipos de la empresa y provocó un corte de electricidad. En ese momento, 146 mineros estaban bajo tierra y los esfuerzos para llevarlos a la superficie están en curso”, dijo DTEK en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram.

No especificó la ubicación de la mina atacada ni cómo la atacaron las fuerzas rusas.

Ucrania dijo este mes que pequeños grupos de infantería rusa habían avanzado unos 10 kilómetros hacia la principal línea defensiva cerca de la ciudad oriental de Dobropillia, aumentando los temores de un avance más amplio que amenazaría aún más las ciudades clave.

Más tarde, responsables ucranianos declararon que las tropas de Kiev habían estabilizado el campo de batalla en una zona del este donde las fuerzas rusas habían realizado un repentino avance para perforar las defensas ucranianas. (Información de Pavel Polityuk; edición de Mark Heinrich; editado en español por Irene Martínez)