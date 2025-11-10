Trabajadores bangladesíes protestan por salarios impagados y denuncias de maltrato

DACA, Bangladesh (AP) — Alrededor de 100.000 trabajadores bangladesíes empleados por empresas malasias se manifestaron el lunes para exigir salarios no pagados, una compensación justa y el fin de los supuestos abusos por parte de empleadores malasios.

La Red de Bienestar de Migrantes, un grupo de migrantes bangladesíes con sede en Malasia y Bangladesh, organizó la protesta ante el Ministerio de Bienestar de los Emigrantes y Empleo en el Extranjero en la capital de Bangladesh, Daca.

Los manifestantes afirmaron que el evento fue organizado para protestar contra lo que consideran un maltrato generalizado a los trabajadores migrantes en Malasia, una de las naciones más ricas del sudeste asiático. Exigieron el pago de salarios adeudados y compensación para 431 trabajadores bangladesíes que, según ellos, fueron explotados por dos empresas malasias, Mediceram y Kawaguchi Manufacturing.

La Associated Press no pudo contactar de inmediato a las empresas para obtener comentarios.

Muchas fábricas en Malasia y otros países del sudeste asiático dependen de trabajadores migrantes, a menudo de Bangladesh, Myanmar y Nepal, para ocupar empleos intensivos en mano de obra en la manufactura, plantaciones o construcción. Los trabajadores locales suelen evitar esos empleos debido a sus malas condiciones y bajos salarios.

La Red de Bienestar de Migrantes instó a las autoridades bangladesíes y malasias y a los compradores internacionales a tomar medidas inmediatas para garantizar que los trabajadores reciban los salarios ya adeudados, una compensación justa y "justicia por los abusos sistémicos".

El grupo dijo en un comunicado el lunes que se ha presentado una queja por trabajo forzoso y negligencia ante el gobierno malasio contra la empresa australiana Ansell, un importante cliente de Mediceram, que fabrica guantes para uso médico, industrial y doméstico.

Se presentó una queja separada contra Kawaguchi, que suministraba componentes plásticos a grandes empresas japonesas como Sony Group.

En mayo, alrededor de 280 trabajadores migrantes bangladesíes de Kawaguchi exigieron cientos de miles de dólares en salarios atrasados y otros pagos adeudados después de que la empresa cerrara cinco meses antes.

Trabajadores en la fábrica de Kawaguchi en Port Klang presentaron quejas en Malasia y Bangladesh alegando que la empresa retuvo sus salarios durante hasta ocho meses antes de cerrar después de que Sony y Panasonic Holdings Corp., dos de los principales clientes de Kawaguchi, detuvieran los pedidos en respuesta a las acusaciones de que los trabajadores fueron maltratados.

"Al principio, solían pagar el salario en partes, es decir, daban entre 500 y 1000 ringgit (entre US$120 y US$240, aproximadamente) al mes como gastos de comida", dijo el exempleado de Kawaguchi Omar Faruk, quien comenzó a trabajar para el fabricante en 2022. "Después de retener el salario, la empresa comenzó a considerar el cierre. Más tarde, presentamos una queja en la Alta Comisión de Bangladesh en Malasia".

Harun Or Rasid Liton, quien trabajó en Mediceram, acusó a la empresa de no pagar a pesar de una orden del Tribunal Laboral de Malasia.

"El tribunal dictaminó que la empresa nos pagaría 1.000 ringgit al mes, pero la empresa solo pagó la primera cuota y luego dejó de pagar", dijo. "Más tarde, no tuvimos más remedio que regresar a Bangladesh. Ahora enfrentamos serias dificultades para mantener a nuestras familias".

Ha habido numerosos informes de abuso de trabajadores bangladesíes en Malasia y las disputas entre empleados y empresas se han convertido en un punto diplomático delicado entre Bangladesh y Malasia. Los grupos de derechos de los trabajadores han exigido un escrutinio riguroso sobre el poderoso grupo de agencias de reclutamiento e intermediarios que monopolizan esos empleos.

