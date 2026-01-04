Trabajadores bolivianos inician marcha contra el fin de subsidios a combustibles

Decenas de trabajadores bolivianos iniciaron el sábado una caminata hacia La Paz en rechazo a un decreto del gobierno que elimina la subvención a los combustibles, informaron dirigentes de la protesta.

El pasado 18 de diciembre el presidente centroderechista Rodrigo Paz eliminó los subsidios vigentes durante los gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

"Estamos acá para decirle al gobierno nuestra protesta ante el decreto 5503 que es inconstitucional, es un maldito decreto que quiere imponer", afirmó al comenzar la caminata Andrés Paye, dirigente de los mineros.

Agregó que la administración del presidente Paz se está convirtiendo "en un gobierno de facto", según una entrevista difundida por la Central Obrera Boliviana, que convocó a la protesta.

Los trabajadores iniciaron la marcha de manera pacífica desde el poblado rural de Calamarca, a unos 70 kilómetros al sur de la sede de gobierno.

Lo hicieron portando banderas bolivianas y al grito de "El pueblo unido, jamás será vencido".

Esperan llegar el lunes a La Paz.

Bolivia importaba gasolina y diésel a precios internacionales y los vendía en el mercado interno a pérdida, lo que secó sus reservas de divisas y desató una aguda crisis económica.

El fin de los subsidios llevó a que el valor de los carburantes se duplicara. El litro de gasolina pasó de 53 centavos de dólar a US$ 1 y el de diésel de 53 centavos a US$ 1,4.

La medida provocó el rechazo de diversos gremios.

El actual gobierno afirma que el esquema de subvenciones fomentó esquemas multimillonarios de corrupción.