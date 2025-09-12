Trabajadores de Boeing Defense rechazan oferta de contrato y prolongan huelga

Por Dan Catchpole

12 sep (Reuters) - Los trabajadores en huelga de Boeing Defense rechazaron el viernes la última oferta contractual de la empresa, con lo que la huelga entró en su séptima semana.

Los cerca de 3200 miembros del Distrito 837 de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) iniciaron la huelga el 4 de agosto tras rechazar la oferta anterior de la empresa.

Los trabajadores del área de San Luis ensamblan los aviones de combate y otros productos militares de la empresa. Boeing ha recurrido a trabajadores no sindicados para limitar los efectos del paro.

"Nuestros miembros en San Luis han demostrado una vez más que no se conformarán con las medias tintas de Boeing", declaró en un comunicado Brian Bryant, Presidente de IAM Internacional. "Boeing debe empezar a escuchar a sus empleados y volver a la mesa con una oferta significativa que respete los sacrificios y la habilidad de estos trabajadores".

La oferta rechazada incluía aumentos menores de las contribuciones al plan de jubilación y una prima de ratificación menor que las de un contrato aprobado el año pasado por los miembros del Distrito 751 de la IAM que ensamblan los aviones comerciales de Boeing en el noroeste.

"Nos decepciona que nuestros empleados hayan rechazado una oferta de cinco años que incluía un aumento salarial medio del 45%", declaró en un comunicado Dan Gillian, vicepresidente de Defensa de Boeing.

"Hemos dejado claro que el marco económico general de nuestra oferta no cambiará, pero hemos ajustado sistemáticamente la oferta basándonos en los comentarios de los empleados y el sindicato para abordar mejor sus preocupaciones".

No hay previstas más conversaciones y la empresa sigue adelante con sus planes de contratar trabajadores de reemplazo permanentes, señaló.

(Editado en español por Carlos Serrano)