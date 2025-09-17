Trabajadores de la brasileña Embraer inician una huelga indefinida
- 1 minuto de lectura'
SAO PAULO, 17 sep (Reuters) - Los trabajadores del sector metalúrgico del fabricante brasileño de aviones Embraer iniciaron el miércoles una huelga indefinida en demanda de aumentos salariales y la firma de un convenio colectivo, informó en un comunicado el Sindicato de Trabajadores del Metal de Sao Jose dos Campos.
Embraer no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Según el sindicato, Fiesp —que es la entidad que representa al sector aeroespacial— propuso en las negociaciones un ajuste salarial basado sólo en la inflación y una reducción de la estabilidad laboral para los trabajadores accidentados y con enfermedades profesionales.
Esa propuesta fue rechazada la semana pasada y se aprobó un preaviso de huelga, agregó el sindicato en un comunicado publicado en su sitio web. (Reportaje de Alberto Aleriji Jr. Redacción: Isabel Teles. Edición de Aida Pelaez-Fernandez y Mark Potter, Editado en español por Juana Casas)
