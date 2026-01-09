Trabajadores de mina chilena de cobre Mantoverde rechazan nueva oferta y huelga continúa: gremio

SANTIAGO, 9 ene (Reuters) - Los trabajadores de la mina chilena de cobre y oro Mantoverde, de la canadiense Capstone Copper, rechazaron una nueva oferta de contrato colectivo por lo que se mantendrán en huelga, dijo el viernes el sindicato.

La paralización de los 645 afiliados entró en su octavo día mientras los trabajadores y la empresa difieren sobre el impacto de la protesta en el yacimiento, que para 2025 estimaba una producción de concentrado de cobre desde sulfuros de entre 68.000-80.000 toneladas y de cátodos de cobre de entre 29.000-32.000 toneladas.

"Ayer los trabajadores del sindicato, a través de una votación secreta en que participó el 93% de los socios, rechazaron por una contundente mayoría una propuesta de la empresa, la que insiste en no hacerse cargo de los escasos puntos que el sindicato ha solicitado resolver", dijo en un comunicado.

Agregó que el 92% de los operarios de equipos de mina están en huelga, lo que mantiene casi detenida la operación, pese a que la empresa ha negado que se encuentre tan impactada.

El gremio reiteró su disposición "a resolver la negociación prontamente".

Mantoverde es 70% propiedad de Capstone Copper y un 30% de Mitsubishi Minerals (Reporte de Fabián Cambero. Editado por Natalia Ramos)