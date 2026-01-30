Trabajadores de mina chilena Mantoverde rechazan nueva oferta de contrato; continúa huelga

SANTIAGO, 30 ene (Reuters) - Los trabajadores de la mina chilena de cobre y oro Mantoverde rechazaron el viernes una reciente oferta de la empresa, por lo que seguirán en la huelga desplegada desde inicios de enero, dijo el sindicato.

La empresa entregó el miércoles una nueva propuesta con pagos finales por el equivalente de US$17.400 por socio y ajuste salarial del 1%, pero el sindicato señaló que desmejoraba una oferta previa y llamó a no aceptarla.

El gremio señaló en un comunicado que los socios recibieron un pago en la víspera que permite sostener la huelga "por un largo período".

(Reporte de Fabián Cambero)