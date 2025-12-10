Trabajadores de Petrobras anuncian una huelga a partir del lunes

RIO DE JANEIRO, 10 dic (Reuters) - Los trabajadores de la petrolera estatal brasileña Petrobras iniciarán una huelga el lunes, informó su sindicato en un comunicado el miércoles.

Los trabajadores consideran "insuficiente" la segunda contraoferta de la empresa para un acuerdo laboral, según el comunicado del sindicato FUP.

La empresa y sus trabajadores mantienen una disputa por el déficit del fondo de jubilaciones y la exigencia de cambios en la estructura de remuneración de los empleados.

Petrobras no espera que la huelga afecte a las operaciones o la producción, ya que hay contingencias que se pueden poner en marcha, dijo una fuente cercana al asunto. Petrobras no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En mayo, el FUP anunció una huelga de dos días, que desconvocó un día antes de su inicio, después de que Petrobras envió una propuesta para resolver un conflicto sobre salarios y condiciones de trabajo. (Reporte de Marta Nogueira y Rodrigo Viga Gaier; Escrito por Isabel Teles y Fabio Teixeira; Editado en Español por Ricardo Figueroa)